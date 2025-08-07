Valentino, integrante de Los Guerreros, reveló en una entrevista para América Hoy que estaría en una relación amorosa con un combatiente de 'Esto es guerra'. Aunque no dio el nombre de la persona, mencionó algunos detalles sobre el tipo de hombre que le atrae, resaltando las cualidades que busca en un hombre ideal.

El creador de contenido dio más detalles sobre la cercanía que tiene con el integrante de los 'Combatientes' con quien estaría en planes. Además, comentó que, aunque han tenido varias interacciones y miradas, le gustaría dar el siguiente paso y entablar una conversación más directa a través de Instagram, la red social en la que es muy activo.

¿Qué dijo Valentino sobre la persona que le atrae en 'Esto es guerra'?

Valentino, durante su entrevista, habló sobre la posibilidad de encontrar el amor en ‘Esto es guerra’ y dejó entrever que estaría en planes con un integrante del equipo de los Combatientes. Con una sonrisa cómplice, confesó: "Nos hacemos miraditas". Desde su reciente ingreso al programa nocturno, el tiktoker peruano ha sido foco de atención por su forma de atraer los reflectores. Cuando la reportera le preguntó directamente sobre la identidad de la persona en cuestión, Valentino generó aún más suspenso al responder: "No voy a decir, pero nos hemos estado mirando constantemente", respondió.

¿Cuál es el tipo de hombre que le gustan a Valentino?

En cuanto a sus gustos personales, Valentino admitió que está en busca del amor dentro de ‘Esto es guerra’ y describió el tipo de hombre que le atrae para su próxima relación sentimental. Entre risas, reveló: "Tiene que ser alto como Jota Benz", mientras hacía referencia a la estatura del conocido participante. La declaración se dio en medio de un ambiente de diversión, justo cuando Jota Benz llegaba al set, lo que hizo la situación aún más interesante y causó algunas risas entre los presentes.