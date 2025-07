El mundo del streaming está ganando cada vez más terreno en el Perú, sobre todo entre los jóvenes que pasan varias horas al día conectados a plataformas como Twitch, YouTube, TikTok o Kick. Streamers locales como Diealis, Cristorata, Neuto o Kingleon han empezado a destacar con las transmisiones en vivo de videojuegos, entrevistas, retos o simplemente compartiendo su día a día.

En el último programa de 'Esto es Guerra' (EEG), los seguidores del reality show recibieron una gran sorpresa, precisamente, de la comunidad streaming. En un giro inesperado, el show sorprendió al anunciar que el famoso creador de contenido, Diealis, sería el invitado especial durante una semana para participar en el equipo de La Nueva Generación.

Streamer Diealis es anunciado en 'Esto es Guerra'

El anuncio, dado por Katia Palma, fue bien recibido por los integrantes del programa, quienes aplaudieron su llegada. El streamer saludó a sus seguidores y se dirigió hacia el centro del escenario, donde fue recibido por Renzo Schuller, quien aseguró no conocerlo muy bien. "Mañana me voy a poner a averiguar un poquito más para saber con quién estoy conversando", mencionó.

Al preguntarle si se encontraba nervioso, Diealis dijo: "Sí, estoy nervioso, es algo nuevo para mí. Agradezco la oportunidad de competir, que es lo que más quiero". Asimismo, señaló que llevaba tiempo entrenando físicamente y que quería demostrarlo en el programa. "Voy a sorprender, estoy seguro", finalizó.

Diealis es un famoso streamer e influencer peruano. Foto: Composición LR/ Instagram de Diealis

Redes sociales reaccionan a la llegada de Diealis a EEG

Ante la llegada de Diealis a Esto es guerra, muchos usuarios en redes sociales reaccionaron y dejaron sus comentarios, entre los que destacan: "Guerreros vs influencers", "Yo quiero que entre el Padre Domingo", "Deberían invitar a Cañita", "Le hubieran puesto Take it", "Solo por él miraré EEG".

¿Quién es Diealis?

Diego Marcelino Aliaga Huamán, conocido en el mundo del streaming como Diealis, es un streamer y creador de contenido peruano. Nació el 21 de mayo de 1995 y actualmente tiene 30 años. Ganó gran popularidad en plataformas como Kick y TikTok, redes sociales en las que realiza transmisiones en vivo, compartiendo su día a día o interactuando con sus seguidores.