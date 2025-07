Influencer Valentino Palacios aclara su orientación sexual y niega que busque fama o seguidores: “No he cambiado”

El creador de contenido Valentino Palacios, conocido popularmente como Valentino, utilizó su cuenta de TikTok para pronunciarse sobre los rumores que surgieron en torno a su orientación sexual. En un video publicado en dicha red social, explicó que varios usuarios interpretaron erróneamente algunas de sus recientes publicaciones, lo que generó confusión y críticas.

“Bueno, como muchos de ustedes vieron últimamente en redes, parecía que había cambiado mi orientación, que ya no me gustaban los chicos y ahora me gustaban las chicas. Muchos lo interpretaron como si yo me estuviera burlando del tema, pero no fue así”, comentó.

“¿Por qué lo dijeron? Porque en una de mis publicaciones mencioné que ahora me iba a fijar en las mujeres, ya que ningún hombre me toma en serio o me hace caso. Pero, realmente lo que dije se sacó de contexto, según la interpretación de otras personas. Estos días he estado en shock, viendo hasta dónde puede llegar la reacción del público. Me impacta que haya tanta gente que aplaude o me aplaudía solo por decir que ahora me gustan las mujeres y no los hombres. Me quedé impresionado.”, recalcó.

En ese sentido, enfatizó que en ningún momento tuvo la intención de ofender a alguien o tratar el tema con ligereza. “En ningún momento le falté el respeto a nadie. Quiero decirles que la comunidad LGBTQ+ fue el primer público que me apoyó para convertirme en Valentino Palacios y también fue quien me impulsó a ser la persona que soy hoy", agregó.

Posteriormente, manifestó que los comentarios negativos afectaron seriamente su bienestar emocional. "Hubo un punto en el que todos los comentarios negativos sobre mi orientación y sobre mi familia comenzaron a afectarme. Me hicieron daño. Caí en depresión, tuve ansiedad, lloraba, no comía", expresó.

Además, indicó que esta experiencia le dejó una enseñanza personal. “Esto me sirve de lección que yo jamás voy a dejar de ser Valentino, el chico rulito que se pone así sus politos clásicos, todo lo demás solamente por agradarle al resto, realmente yo jamás voy a dejar de ser esa persona que conocieron en un principio”, dijo.

Por otro lado, respondió a quienes afirmaban que sus publicaciones tenían fines comerciales o buscaban generar popularidad. “Muchos de ustedes decían que lo hacía para ganar seguidores o por tener más vistas. Créanme que no fue así. En ningún momento busqué esto, ni imaginé que llegaría a tantas personas", indicó.

"Lo único que quería era concientizar a todo esa gente que me sigue, sobre todo el público más joven, incluso menores de edad, que también pasa por lo mismo, que tienen miedo de ser ellos mismos por miedo a ser juzgados y que a veces intentan ser otras personas solo para agradar a los demás", sostuvo.

Adicionalmente, agradeció a su familia por haberlo apoyado sin juzgarlo. “Realmente yo Valentino estoy muy agradecido con mi familia, más que todo con mi Candela, con la Fio mis hermanos, porque me apoyaron por como yo era sin miedo a ser juzgado”, acotó.

Explicó que su objetivo era generar conciencia, especialmente entre el público más joven, sobre la importancia de aceptarse sin miedo. “Solamente quiero que se sensibilicen por todas esas personas que viven escondidas y no se pueden mostrar como son realmente entre todos los comentarios que leí decían que era por marketing que iba a sacar algo o también decían que algo tenía que decirles o un mensaje les iba a decir y pues ahora se lo estoy resaltando”, contrastó.

Palacios concluyó su mensaje solicitando empatía hacia quienes no pueden expresarse con libertad. “Mi condición es la misma, no he cambiado realmente, yo le que les tengo que decir a ustedes, no dejen de ser ustedes mismo no apaguen ese brillo que tienen. Ustedes solamente por agradarle a personas que nada que ver. Demuéstrense tal como son, sin miedo a ser juzgados”, finalizó.