Christian Bayro, periodista y exreportero de ATV, reveló en sus redes sociales información inédita del distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Ambos conductores, icónicos por su paso por 'Combate', protagonizaron un emotivo reencuentro durante el inicio de la nueva temporada de 'Esto es guerra', tras seis años alejados. Sin embargo, este momento generó comentarios sobre una aparente incomodidad por parte de Schuller y reavivó las especulaciones sobre las verdaderas razones del quiebre en su relación.

Según contó Bayro, conductor del pódcast ‘Chimi churri’, el conflicto se habría originado por una promesa rota. “Ambos tenían una especie de pacto: si querían contratar a Gian Piero para un comercial, él no aceptaba si no iba Renzo, y viceversa”, explicó el periodista. No obstante, Schuller se habría sentido traicionado cuando su excompañero no cumplió con este acuerdo, lo que marcó el fin de su amistad.

¿Por qué se pelearon Gian Piero Díaz y Renzo Schuller? Esto expuso Christian Bayro

El periodista comentó que Gian Piero Díaz y Renzo Schuller mantuvieron durante varios años una promesa de lealtad profesional: solo aceptaban trabajos si eran contratados como dupla. Esta condición los llevó a presentarse juntos en múltiples proyectos, rechazando propuestas individuales. Sin embargo, la situación cambió tras su salida de la conducción de ‘Combate’, a finales de 2018.

Según Christian Bayro, cuando Gian Piero recibió la oferta para unirse a ‘Esto es guerra’, decidió contarle a Renzo que no podía seguir esperando, ya que llevaba tiempo sin trabajo y la propuesta era económicamente atractiva. A diferencia de lo que se rumoreó, no le ocultó la información. “Le tuvo que decir Renzo Schuller: ‘hasta aquí no más, hermanito, nuestro pacto de amigos’”, relató Bayro. Fue entonces que Renzo, dolido por la decisión, puso punto final a su amistad.

PUEDES VER: Gian Piero Díaz descarta salida de Willax y revela tener permiso de gerencia para estar en América Televisión

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reencuentran y conducirán 'Esto es guerra'

Este martes 5 de agosto, Gian Piero Díaz fue presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es guerra’, generando sorpresa entre sus propios compañeros. Matías Brivio y Katia Palma aseguraron que no esperaban su llegada, aunque Renzo Schuller mostró escepticismo ante sus declaraciones. En medio del asombro general, varios participantes históricos del reality lo recibieron con entusiasmo, mientras Schuller lo observaba desde la distancia.

El momento más emotivo llegó cuando ambos conductores se reencontraron tras seis años de distanciamiento y compartieron un abrazo cargado de nostalgia. Ya en el set, Gian Piero explicó que su regreso se debía principalmente al cariño del público que los seguía desde 'Combate'. “Creo que hoy después de mucho tiempo creo que era importante, no cerrar el ciclo, pero sí darle la felicidad a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, que están en su casita, de poder ver a la dupla que empezó todo”, expresó el conductor.