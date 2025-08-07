El tiktoker Valentino explicó que no fue invitado por Milenka y le recordó que él sí le participó a su cumpleaños. | Foto: composición LR/YouTube/Milenka Nolasco Kick/América TV

El tiktoker Valentino explicó que no fue invitado por Milenka y le recordó que él sí le participó a su cumpleaños. | Foto: composición LR/YouTube/Milenka Nolasco Kick/América TV

La streamer peruana Milenka Nolasco celebrará la inauguración de su discoteca Mile este fin de semana. Para el evento participó de varias figuras del conocido del streamer como Diealis, Cañita, Zully, entre otros. Sin embargo, la ausencia del influencer y tiktoker Valentino dentro de la lista de invitados generó sorpresa entre los usuarios, quienes no tardaron en consultarle al integrante de 'Esto es guerra' si asistirá a la fiesta de la creadora de contenido.

A través de su live de TikTok, Valentino confirmó que no asistirá a la inauguración de la discoteca de Milenka, ya que no fue invitado. Aunque contó que la madre de la creadora de contenido le escribió para incluirlo en el evento, aclaró que no aceptará ir, pues considera que debe ser la misma streamer quien le extienda la participación, tal como lo hizo él cuando invitó a la creadora de contenido a su fiesta de cumpleaños.

"No voy a ir a la fiesta de Milenka porque no me invitó, fue Ana (mamá de la streamer) pero yo rechazo su invitación porque la discoteca es de Milenka. Entonces (de parte de ella es que) a mí me tiene que llegar la invitación. Yo en mi cumpleaños directamente fui con Milenka para darle la invitación, no le mandé a su mamá para que le avise a ella. Se paseó por todo Lima entregando invitación por caja, pero no se preocupó en venir a acá en ventanilla. Ahí se ve las intenciones", señaló el tiktoker.

Valentino dice que no irá a la fiesta de Milenka aunque lo invite: "De nada sirve"

Según explicó Valentino, ahora que ha salido a comentar sobre el tema, no espera que le llegue una invitación. Sin embargo, aclaró que, en caso la misma streamer le participara para que asista al evento, de igual manera no asistiría, pues considera que, hacerlo luego de exponer su molestia públicamente sobre el asunto, su gesto sería solo por compromiso.

"Si me invitaría igual no iría porque de nada sirve que yo diga esto en un live de TikTok para que después me invite. No va pues. Yo no estoy reclamando mi invitación", explicó.