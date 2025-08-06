Gian Piero Díaz volvió a 'Entrometidos' y contó la verdad de su reencuentro con Renzo Schuller en 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/Willax/América TV | Foto: composición LR/Willax/América TV

Gian Piero Díaz rompió el silencio sobre el enigmático mensaje que le dijo al oído a Renzo Schuller mientras lo abrazaba por primera vez después de estar seis años distanciados. La dupla de oro de 'Combate' hoy se reencuentra en 'Esto es guerra' para ser partícipe de un nuevo comienzo en el reality show. En medio del gran alboroto que provocó este momento de cercanía, Díaz se pronunció sobre las palabras que tuvo para su compañero, al ser cuestionado por sus colegas conductores durante la transmisión en vivo de 'Entrometido' este 6 de agosto.

La respuesta del recordado 'Pipi' no pasó desapercibida por Gino Tassara y Flor Ortola, quien se hizo presente en la edición en reemplazo de Andrea Arana.

¿Qué le dijo al oído a Renzo Schuller? Esto confesó Gian Piero Díaz

Pese a lo que muchos pensaban, Gian Piero Díaz retomó la conducción de 'Entrometidos' el 6 de agosto, al día siguiente de su explosivo regreso al programa de América Televisión. Además de confirmar que no dejará Willax y que trabajará en ambos canales con permiso de la gerencia, el conductor abordó detalles de su reencuentro con Renzo Schuller, su gran amigo de quien se distanció seis años atrás a raíz precisamente de 'Esto es guerra'.

Al ser consultado sobre lo que le dijo al oído a 'Shushu', Díaz declaró: "Te voy a decir literal tal cual le dije. Y quiero que se entienda, por favor. Fue bien puntual. Hay un retorno, una comunicación, pero el tema fue así: '¿Tienes todavía ese par de calzoncillos que dejó en tu casa hace seis años o no?'". Gino y Flor, antes sus palabras, no pudieron evitar su desconcierto y armaron un alboroto en el set en vivo.

Gian Piero Díaz opta por el secretismo sobre su momento con Renzo Schuller

En esa línea, Gian Piero Díaz argumentó que ese par de calzoncillos tenían un significado especial para él. "Eran mis favoritos que compramos en Miraflores. Yo se lo guardaría", manifestó, agregando más picardía a esta broma que hizo para sus compañeros ante la insistencia por desvelar el misterio detrás de sus palabras a Renzo Schuller.

Más adelante, y ya con seriedad, el conductor manifestó que prefería mantener en reserva el mensaje que le había dado a su compañero en ese momento tan cercano que sin duda quedó como uno de los más comentados de su regreso a 'EEG'. "No, eso me lo quedo, me lo guardo. Pero bien, bonito", concluyó.