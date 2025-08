Mario Irivarren pide perdón a Onelia Molina y no niega reconciliación: "La voy a recordar como mi amor"

La reciente edición de 'Esto es guerra' generó una fuerte tensión en el programa luego de que Mario Irivarren fue interrogado sobre entorno personal y sus acercamientos con Onelia Molina. El chico reality se vio bastante angustiado y tuvo que repensar durante varios segundos sus respuestas. Sin embargo, no pudo dejar de demostrar que le tiene mucho cariño a la odontóloga y le dijo 'mi amor' en el set de televisión.

Mario Irivarren se disculpa públicamente con Onelia Molina

Una de las inevitables preguntas en 'EEG' fue sobre la polémica boda de Alejandra Baigorria, donde Mario Irivarren tuvo un claro acercamiento con su expareja Vania Bludau. De esta forma, el chico reality comentó que hasta el día de hoy se siente muy mal por lo que hizo sufrir a Onelia, luego de que salieron a la luz unas grabaciones donde propone un acercamiento a su expareja Vania, a pocos metros de la arequipeña.

"Son mis actos y tengo que hacerme responsable. Es una persona noble y de buenos sentimientos, no merecía un solo segundo de todo lo que pasó, era ella. Es un dolor que me acompaña todos los días, una batalle interna que peleo día a día, que me carcome. No me va a alcanzar la vida. Lo hecho está y no pudo borrar lo que pasó, pero que sepa ella, desde lo más profundo, le pido disculpas, por cada segundo triste. Espero que este episodio quede en el pasado", comentó.

Mario Irivarren asegura que Onelia Molina siempre será su 'amor'

En otra parte del segmento, Mario Irivarren no negó una reconciliación con Onelia Molina y explicó que no ventilará su vida personal. Pero hizo una excepción al comentar que tiene mucho amor hacia Onelia y comentó que su relación se caracterizaba por ser sana.

“Los temas personales son complicados. Mi historia con Onelia tiene más matices de lo que ustedes pueden saber. Pero algo que puedo afirmar es que indiferentemente de lo que pase entre Onelia y yo, ella siempre será mi amor. Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca, siempre la voy a recordar como mi amor”, resaltó.