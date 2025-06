Andrea San Martín se presentó visiblemente afectada en un avance del programa 'Amor y fuego', donde expuso el calvario que vive por los constantes conflictos legales con Juan Víctor, el padre de su hija menor. Según la influencer, la tensión entre ambos ha escalado nuevamente, luego de haber estado enfrentados anteriormente por la pensión de alimentos, en la que se exigía un monto mensual de S/6.100 para cubrir las necesidades de la menor.

Durante la entrevista, la popular 'Ojiverde' confesó que decidió romper su silencio por el bienestar de sus hijas, pese a haberles prometido mantenerse al margen de la polémica. “No soy yo la del problema”, afirmó con firmeza. Además, recordó que Sebastián Lizarzaburu, su expareja y padre de su otra hija, también enfrenta un proceso legal con la madre de su hija mayor, según lo revelado anteriormente por el mismo programa.

Andrea San Martín teme perder a su hija tras enfrentamiento legal con su expareja

Andrea San Martín rompió en llanto en el adelanto del programa 'Amor y fuego', al confesar que no puede llevar una vida tranquila debido al constante asedio de su expareja, Juan Víctor. “Eso es un maltrato continuo (...) levantarme y saber que alguien está detrás de todo lo que yo hago. ¿Y entonces qué? ¿Pretenden que yo me quede desempleada?”, expresó indignada la influencer, visiblemente afectada.

La popular 'Ojiverde' también admitió que su mayor temor es perder a su hija por los constantes conflictos con el padre de la menor. “Yo no lo ataco, no le digo nada, no me quiero pelear. Yo no soy el problema. Temor perder a mi hija, ese es mi temor principal”, dijo entre lágrimas. Además, reveló que rompió una promesa que les había hecho a sus pequeñas: “Me duele mucho tener que romper mi promesa. Juré para mis hijas. Nunca volverá a salir en televisión”, concluyó.

En el adelanto del programa 'Amor y fuego', se observa a Andrea San Martín en una tensa situación junto a Juan Víctor y un efectivo policial, mientras ambos intercambian palabras en plena vía pública. Las imágenes completas serán reveladas en la próxima emisión del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, donde además la influencer estará presente en el set para contar su versión de los hechos y explicar el difícil momento que atraviesa.

Sebastián Lizarzaburu lanza peculiar mensaje sobre relación con Andrea san Martín

Sebastián Lizarzaburu, conocido como el 'Hombre Roca', fue consultado por las cámaras de Amor y Fuego sobre su actual relación con la madre de su hija mayor. Fiel a su estilo reservado, el exchico reality respondió escuetamente: “Yo cuido mi privacidad, yo por lo menos, Sebastián, no ventilo mis cosas”. Por su parte, Juan Víctor, padre de la hija menor de Andrea San Martín, evitó dar declaraciones cuando fue abordado sobre el conflicto legal por pensión de alimentos que mantiene con la influencer.