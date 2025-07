El español Antonio Pavón fue el último invitado en sentarse en el temido sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', donde respondió veinte preguntas sobre su vida personal, amorosa y familiar. El extorero evitó enfrentarse a la pregunta final, lo que le permitió retirarse del programa con un premio de 25,000 soles tras pasar la prueba del polígrafo.

Durante la emisión, Pavón habló sin filtros sobre sus relaciones sentimentales, episodios polémicos y momentos de vulnerabilidad. En sus confesiones incluyó desde infidelidades hasta problemas económicos, pasando por situaciones de riesgo que vivió en el extranjero y reflexiones sobre su rol como padre. Su honestidad fue clave para ganarse la atención del público y llevarse el premio sin arriesgarse a una última interrogante.

El robo de auto de Antonio Pavón y la reacción de la policía

Una de las revelaciones más llamativas surgió en la pregunta número 16, cuando se le consultó si alguna vez su “choque y fuga” le robó el auto. Antonio Pavón respondió afirmativamente y relató un episodio ocurrido luego de una noche de fiesta. Según explicó, fue a un hotel con una mujer que había conocido en una discoteca. Tras quedarse dormido, despertó y descubrió que ella había desaparecido junto con las llaves de su vehículo.

Al no encontrar el auto ni a la acompañante, Pavón acudió a la comisaría para presentar una denuncia, pero fue recibido con burlas por parte de los agentes. “Los policías se vacilaban”, dijo entre risas al recordar la escena. Al día siguiente, un joven lo llamó para informarle que sabía dónde estaba su auto y finalmente logró recuperarlo. El momento fue uno de los más comentados en redes sociales, tanto por lo insólito del relato como por su tono humorístico.

Antonio Pavón confiesa romances con Alexandra Hörler y Andrea San Martín

Antonio Pavón también abordó aspectos controversiales de su pasado. Aseguró haber tenido más de mil conquistas amorosas, entre ellas, una aventura con la periodista Alexandra Hörler y una noche con Andrea San Martín luego de que ella se le insinuara en un evento en Colán. Pavón relató estas experiencias con franqueza, aunque con un tono relajado, sin intención de ofender.

Otro de los momentos tensos del programa llegó cuando se le preguntó si su actual pareja, Joi Sánchez, convivía en España con Sheyla Rojas, la madre de su hijo. El extorero explicó que ambas han compartido techo durante visitas familiares, aunque manteniendo el respeto por sus espacios personales. Pavón defendió su postura como padre y negó haber sido negligente, resaltando que siempre buscó cumplir con sus responsabilidades, incluso en tiempos de crisis económica.

Antonio Pavón como obrero en Estados Unidos y el reencuentro con su hijo en España

En otro segmento del programa, Pavón habló sobre su etapa como obrero en Estados Unidos, donde trabajó como ayudante de construcción. Confesó que durante ese tiempo lloraba cada noche por la distancia con su hijo. Su esfuerzo lo llevó más adelante a viajar a España durante la pandemia, arriesgando su salud para reencontrarse con él, lo que marcó uno de los momentos más emotivos de la entrevista.

Además, reveló que, en un periodo de dificultades económicas, su pareja actual lo ayudó incluso con los gastos de la pensión de su hijo. Pavón valoró este gesto como una muestra de amor verdadero, que lo hizo cambiar y dejar atrás su faceta de mujeriego. “Estoy enamorado y me he vuelto fiel. Ya hasta me dicen pisado”, bromeó en otro pasaje del programa.