La situación entre Andrea San Martín y Juan Víctor ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras la difusión de un impactante audio que ha dejado a todos sorprendidos. Durante una emotiva entrevista en el programa 'Amor y fuego', Andrea fue sorprendida por la emisión de una grabación en la que se le escucha protagonizar una discusión extremadamente tensa, con serias amenazas dirigidas a su expareja.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En otro momento de la entrevista, Andrea confesó que la situación ha escalado hasta puntos insostenibles, dejando en claro lo difícil que ha sido lidiar con esta guerra emocional. La influencer expresó su temor más profundo: perder a su hija a raíz de las continuas confrontaciones con Juan Víctor.

Audio de la fuerte discusión entre Andrea San Martín y Juan Víctor, su expareja

La tensión entre Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor, quedó expuesta de manera impactante a través de un audio filtrado que muestra una acalorada discusión entre ambos. En la grabación, se puede escuchar a Juan Víctor visiblemente alterado, cuestionando a Andrea sobre sus acciones: "¿Me vas a hackear? ¿No sabes que eso es un delito?", a lo que Andrea responde con firmeza: "Es mi trabajo, a mí no me van a armar chongo mientras tú sigas haciendo lo mismo". La conversación toma un giro aún más tenso cuando Andrea expresa su frustración, asegurando que Juan Víctor no está dispuesto a llegar a un acuerdo de manera pacífica: "No quieres entender a las buenas para llegar a un acuerdo".

A lo largo de la conversación, Juan Víctor acusa a Andrea de ser egoísta, algo que parece generar aún más tensión en el intercambio. "¿Te das cuenta tu mentalidad? ¿De egoísta? Estás siendo muy egoísta", le dice. Andrea, visiblemente molesta, responde de manera fría: "Bueno, si lo quieres ver así, normal".

Andrea San Martín y su conflicto con Juan Víctor por la custodia de su hija

En la entrevista para 'Amor y fuego', Andrea San Martín abrió su corazón y compartió el sufrimiento que vive a causa del conflicto legal con Juan Víctor, el padre de su hija menor. Durante la conversación con Gigi Mitre, la influencer no ocultó la angustia que siente, revelando los temores constantes que la aquejan sobre el bienestar de su hija en medio de la disputa con su expareja.

Cuando se le preguntó si temía que su hija pudiera correr algún peligro al viajar con su padre, Andrea no dudó en responder con un rotundo "Sí", mostrando la profunda preocupación que la acompaña día a día. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Juan Víctor no le devolviera a su hija después de un viaje, Andrea reiteró su temor, evidenciando la falta de confianza que genera en ella la relación con su expareja. Sin embargo, Andrea dejó claro que el conflicto no solo se limita a la custodia. "No podría profundizar en ese tema porque tendría que entrar a temas delicados de mi hija", comentó.