Andrea San Martín se aleja de las redes sociales por sensible razón: “Es importante para mí”

Andrea San Martín ha decidido distanciarse de sus redes sociales, incluyendo su cuenta oficial de Instagram, donde habitualmente comparte contenido y consejos para madres trabajadoras. Esta elección busca priorizar su bienestar emocional y cuidar su salud mental, según reveló.

"Sé que no estoy subiendo el contenido usual desde hace unas semanas. Pero bueno, solo quería contarles que esto va a continuar de esta manera. Es una decisión que tomé semanas atrás, después de presentarme en un programa de televisión y empezar terapias con una psicoterapeuta", explicó la ‘ojiverde’ en un video que compartió.

A pesar de su ausencia temporal, San Martín aclaró que no se alejará por completo de las redes sociales. "Ojo, eso no quiere decir que nos retiramos de las redes sociales, pero mi mente necesita estar solamente en esto. Es importante para mí y para mis hijas. Entonces, esa es la razón por la que me ven alejada", señaló.

¿Andrea San Martín tomó su decisión por las constantes menciones en ‘El valor de la verdad’?

La decisión de Andrea San Martín llega tras las revelaciones que hicieron Bruno Agostini y Antonio Pavón en ‘El valor de la verdad’, en donde aseguraron que tuvieron ‘affaires’ con la influencer. Ella manifestó su conocimiento sobre las especulaciones que circulan en redes sociales, aclarando que, aunque su nombre pueda estar relacionado, no se siente aludida por comentarios que no la mencionen directamente.

"No soy ajena a la situación que ustedes me escriben por interno sobre... cosas que la gente postea en sus redes sociales. Que lleven o no mi nombre, yo sé que ustedes lo relacionan conmigo. Pero necesito que entiendan que, si no hay respuesta, es porque no me interesa entrar en este tipo de cosas, ni voy a asumir ni sentirme aludida por absolutamente nada que no lleve mi título o mi nombre", afirmó.

Andrea San Martín lucha por recuperar su tranquilidad tras fuerte presión mediática

Aunque no ahondó directamente en la polémica de ‘el valor de la verdad’, Andrea San Martín espera que la terapia le permita afrontar la presión mediática de manera más responsable y madura.

"Lo único que necesito es encontrar la manera correcta de lidiar con este tipo de situaciones de la mano de una profesional. Es lo que me corresponde como madre y, sobre todo, como ser humano", finalizó.