Andrea San Martín reapareció públicamente tras semanas de silencio, luego de haber sido mencionada por Bruno Agostini y Antonio Pavón en diversas ediciones del programa ‘El valor de la verdad’. A través de sus redes sociales, la exchica reality explicó que su retiro temporal respondió a una decisión personal ligada a su salud mental y al bienestar de sus hijas.

El pronunciamiento de Andrea San Martín se dio el miércoles 9 de julio mediante un video en el que detalló que actualmente está recibiendo ayuda profesional con una psicoterapeuta. Además, pidió no ser involucrada en polémicas ajenas que circulan en redes sociales o en programas de espectáculos.

Andrea San Martín rompe su silencio tras semanas de ausencia

Andrea San Martín, conocida por su presencia constante en redes sociales y su contenido familiar, se alejó del espacio digital durante varias semanas. Su retorno estuvo marcado por un mensaje claro y reflexivo, con el que buscó explicar su alejamiento tras su aparición en televisión. “Sé que no estoy subiendo el contenido usual hace unas semanas. Pero bueno, solo quería contarles que esto va a continuar de esta manera”, expresó.

San Martín enfatizó que su retiro no es definitivo y aclaró que aún mantendrá presencia en plataformas sociales, aunque con menos frecuencia. “Mi mente necesita estar solamente en esto. Es importante para mí y para mis hijas”, declaró.

El mensaje de Andrea tras revelaciones en ‘El valor de la verdad’

El nombre de Andrea San Martín ha sido mencionado reiteradamente en el programa conducido por Beto Ortiz. En la edición más reciente, Antonio Pavón confesó haberle sido infiel a Sheyla Rojas con San Martín durante los inicios de su relación con la modelo. Por su parte, Bruno Agostini sorprendió al revelar un supuesto encuentro íntimo entre él, Melissa Paredes y Andrea San Martín. Estas declaraciones generaron múltiples reacciones en la audiencia, provocando que muchos exigieran una respuesta por parte de la influencer.

Ante la presión, Andrea se desligó de toda controversia con un comunicado en sus historias: “No soy ajena a la situación que ustedes me escriben por interno sobre cosas que la gente postea en sus redes sociales, que lleven o no mi nombre, yo sé que ustedes lo relacionan conmigo. Pero necesito que entiendan que si no hay respuesta es porque no me interesa entrar en este tipo de cosas”.