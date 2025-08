Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará el Perú, noticia que acompañó con un emotivo mensaje en redes. “Este fue un año de quiebre y renacimiento. Hubo momentos en los que creí que no valía, que mi presencia no importaba”, expresó la modelo, quien recientemente llegó a la final de 'El gran chef famosos: el último campeón', emitida el pasado sábado 2 de mayo.

Su salida se produce luego de volver a estar en el centro de la atención mediática tras la boda de Alejandra Baigorria, donde se difundió un audio que evidenciaba a Mario Irivarren intentando retomar el contacto con ella, lo que provocó su ruptura con Onelia Molina. Pese a las polémicas, la exchica reality se mantuvo enfocada en sus proyectos profesionales hasta este reciente anuncio.

Mensaje de Vania. Foto: Instagram

Vania Bludau anuncia que dejó el Perú y lanza comunicado

Tras el final de 'El gran chef famosos', en el que obtuvo el tercer lugar, Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una imagen desde el aeropuerto, mostrando un pasaje con destino a México. La modelo aclaró que no se trata de una despedida definitiva, sino de un viaje para cumplir compromisos laborales.

En su mensaje, la exchica reality agradeció el apoyo recibido y reconoció que este año ha sido uno de los más desafiantes de su vida. “Gracias infinitas por todos sus mensajes. Siento una gratitud inmensa por este año, por lo que me dio, por lo que me quitó y por todo lo que me obligó a ver en mí”, expresó.

Vania Bludau se fue de Perú. Foto: Instagram

También contó que logró reconectar consigo misma y superar comentarios que habían afectado su autoestima. “Permití que palabras ajenas me hicieran dudar de mi voz, de mi fuerza, de mi intuición… y me olvidé de todo lo que soy capaz. Pero la vida, que es sabia, me empujó de vuelta a mí. El gran chef fue mucho más que un programa, fue un reencuentro con mi pasión”, afirmó.

Finalmente, Bludau aseguró que se siente renovada y lista para una nueva etapa personal y profesional. “Hoy me siento más fuerte, más libre y más yo que nunca. Esto no es un final, es el comienzo de una nueva Vania. ¡Y aún nos faltan 5 meses!”, concluyó.

Vania Bludau manda fuerte mensaje a Onelia Molina

El pasado 27 de julio, Onelia Molina y Mario Irivarren fueron vistos en el aeropuerto con destino a Chile, lo que desató rumores de reconciliación. En los últimos días, ambos han compartido fotos desde los mismos lugares, aunque sin aparecer juntos. Esto ocurre después de que fueran captados en un ampay donde se vio a la odontóloga entrar a la casa de Irivarren y salir al día siguiente.

Como se recuerda, ante el ampay, Vania Bludau no dudó en arremeter contra la pareja y enviarle un contundente mensaje a la arequipeña: “Hagan lo que hagan ellos dos, a mí no me importa, no es mi tema. Lamentablemente a veces se jactan mucho de que mi mamá es psicóloga, porque he escuchado mucho de ella (Onelia) que dice eso: ‘Mi mamá es psicóloga’, y yo digo entonces si la mamá es psicóloga que la trate porque la verdad que eso sí es como que raro de que alguien te humille tanto en televisión”, expresó.