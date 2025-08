Onelia Molina se sinceró en el podcast 'Al Límite', conducido por Mario Hart y Hugo García, sobre su experiencia en la boda de Alejandra Baigorria, a la que asistió junto a Mario Irivarren cuando aún eran pareja. La odontóloga aseguró que no se arrepiente de haber ido al evento, pese a la polémica que generó su presencia.

Según comentó, todo lo vivido le dejó importantes lecciones, no solo para ella, sino también como mensaje para otros. “No borraría nada de lo que pasé porque siento que con todo lo que ha pasado te has hecho más fuerte. Me ha hecho más fuerte”, expresó Onelia Molina, destacando además que esa situación le ayudó a descubrir las verdaderas intenciones de algunas personas cercanas.

La integrante de 'Esto es guerra', Onelia Molina, respondió a la pregunta de Hugo García sobre si, de poder volver al pasado, asistiría nuevamente a la boda de Alejandra Baigorria. Esto luego de la polémica que se generó por un video en el que su expareja, Mario Irivarren, afirmaba que hablaría con su ex, Vania Bludau. La odontóloga aseguró que, a pesar de lo vivido, no se arrepiente, ya que la experiencia le permitió descubrir muchas verdades. “He roto caretas y dentro de todo, creo que puede haber una mejora en muchas personas fuera de la relación que puedan tener. Siento que esto ha ayudado a que muchas personas se den cuenta de que la realidad en la que estaban no era la correcta”, expresó.

Además, la también influencer confesó que hubo un cambio importante en su forma de ver la vida después de esa experiencia. “Sí, 100%. Sí, más fuerte, no tan buena. Antes sí confiaba ciegamente en las personas y en la buena voluntad de ellas. Actualmente, me he vuelto una Onelia de repente más fría”, aseguró, reconociendo que ahora es más cautelosa con las personas que la rodean.

Onelia Molina confiesa incómodo momento que pasó por cercanía entre Mario Irivarren y Laura Spoya

Onelia Molina sorprendió al revelar que vivió momentos incómodos al inicio del podcast 'Habla Good', debido a ciertas situaciones entre Mario Irivarren, su entonces pareja, y la exmiss Perú Laura Spoya. En una entrevista en el programa 'Al Límite', la integrante de 'Esto es guerra' fue consultada por Mario Hart sobre si alguna vez sintió celos por la amistad entre los conductores. Aunque negó tajantemente sentir celos, admitió que hubo dinámicas que la afectaron emocionalmente. “Me llegó a incomodar”, confesó.

La odontóloga explicó que, si bien Mario Irivarren y Laura Spoya siempre fueron claros sobre su vínculo, al inicio del podcast hubo bromas que no le parecieron apropiadas. “Al comienzo hubo un par de situaciones que me incomodaron porque definitivamente soy la pareja, y que se pongan a bromear ahí…”, relató, dejando entrever que la incomodidad venía más por su rol como pareja que por inseguridad personal.