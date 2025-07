Tras varias semanas envuelta en dimes y diretes con Mario Irivarren y Onelia Molina, Vania Bludau se presentó con un testimonio impactante sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, la exchica reality relató cómo enfrentó una pérdida gestacional y el distanciamiento emocional de su pareja, justo cuando intentaba reconstruir su vida sentimental.

La modelo reveló que, tras terminar su mediática relación con Mario Irivarren, volvió a confiar en el amor iniciando un nuevo vínculo con un conocido del pasado. Sin embargo, lo que comenzó con ilusión terminó en decepción. Según confesó, el comportamiento de su expareja durante el embarazo marcó un antes y un después en su vida.

La indignante respuesta que recibió Vania Bludau de su expareja tras su embarazo

Durante la conversación con Magaly Medina, Vania Bludau confesó que compartió con su nueva pareja la noticia de su embarazo con esperanza y entusiasmo. “Le mostré la prueba y su reacción fue decirme que iba a salir a caminar al parque”, declaró visiblemente afectada. La falta de emoción y apoyo en ese instante resultó devastadora para ella.

“Me chocó mucho. Estaba feliz, pensaba que iba a construir algo con él, pero su actitud fue completamente indiferente”, expresó Bludau. A pesar de esa respuesta, decidió continuar con el proceso de gestación, motivada por su anhelo de convertirse en madre. No obstante, poco tiempo después sufrió una pérdida que la sumió en un duelo silencioso y doloroso.

La influencer detalló que su pareja, tras la pérdida, propuso un viaje a Europa con el objetivo de “salvar la relación”. Pero lejos de mejorar, la situación empeoró: “Ya estábamos por entrar en los días de ovulación, y él me dijo que no quería intentar más”, recordó.

Vania Bludau enfrentó sola el duelo por la pérdida de su embarazo

La experiencia fue aún más compleja debido a que el viaje coincidió con el proceso de duelo. Vania Bludau, lejos de su familia y de su entorno de apoyo en Lima, vivió momentos de profunda soledad mientras recorría Europa con una persona que había perdido el interés en formar una familia. “No sabía si debía tomar un pasaje y regresar a Lima”, relató.

“No es que no me hubiera recuperado del término de la relación anterior, es que realmente no he superado la pérdida”, recordó Vania Bludau con profundo pesar.