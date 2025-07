Vania Bludau confiesa que solo usó a Mario Irivarren y nunca lo tomó en serio: “No hablábamos de nada"

Vania Bludau fue invitada al podcast de Magaly Medina, donde hizo reveladoras confesiones sobre su vida privada y sentimental. Una de las más llamativas fue sobre la relación que mantuvo con Mario Irivarren durante más de un año. La modelo aseguró que nunca se tomó en serio ese romance, ya que, según explicó, veía al chico reality como un ‘paño de lágrimas’, tras haber terminado su noviazgo con el abogado Frank Dello Ruso

“Siento que no he tenido mucha suerte en el amor. Realmente, la relación con Mario fue muy de agua tibia. O sea, nunca hablábamos de nada, éramos muy de amigos. Yo no lo veía tan serio, por más que la gente pensara lo contrario”, contó Vania de manera seria. En ese momento, Magaly la interrumpió para preguntarle. ¿O sea, no te haces planes a futuro con él?, a lo que la modelo respondió contundentemente. “No, cero, cero. Realmente fue porque teníamos amigos en común”.

Es allí cuando la ‘urraca’ llegó a una conclusión. “Entonces ahí, si fue tu relación, digamos, ¿esa que tiene uno entre otra relación?” y la modelo le terminó dando la razón. “Sí, claro fue esa relación la que tú mencionas (¿tu paño?), sí, claro”, mencionó la integrante de ‘El gran chef: famosos’, añadiendo que su romance con Irivarren hizo menos dolorosa la ruptura con Frank Dello Ruso. Cómo se recuerda, la modelo estaba a punto de casarse con el abogado, pero decidió poner fin al compromiso tras descubrir que él utilizaba una cuenta de Tinder (Aplicación de citas) a escondidas.