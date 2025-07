Vania Bludau, se sinceró sobre pasajes íntimos de su vida en el podcast de Magaly Medina. La exchica reality, comentó lo duro que fue para ella perder a su bebé de solo 7 semanas y que luego su entonces pareja le dijera que ya no quería intentarlo otra vez.

Bludau contó que terminó con su expareja debido a las diferencias de pensamientos. Mientras ella quería formar una familia, su novio norteamericano no compartía ese deseo. En una conversación con Magaly, expresó su anhelo de ser mamá de manera contundente: "Yo me muero por ser mamá, te lo digo así y voy directo".

Vania Bludau se quiebra al recordar la perdida de su bebé

Vania Bludau se quebró durante su entrevista en el podcast de Magaly Medina, la exchica reality relató cómo logró quedar embarazada, sin embargo, su pareja de entonces no llevó la alegría junto con ella. "Salgo embarazada, le enseño los test positivos, yo superemocionada. Y lo primero que él hizo fue irse al parque".

Asimismo, expresó que luego de ese episodio se dio cuenta de que ambos no iban en la misma dirección. En ese contexto, precisó que pese a ello siguió con su embarazo. Luego contó que a la semana 7, pierde a su bebé y pese a que, con su entonces novio, las cosas iban bien.

"Fue en un viaje a Europa donde su pareja le comentó que no quería intentar tener otro bebé. 'Nos vamos de viaje a Europa. Yo me llevo mis pastillas para fortalecer el organismo. Ya iba a entrar en los días de ovulación y me dice: Vania, no quiero intentar más. Y yo entré en crisis.'"

"Fue durísimo": Vania Bludau se conmueve tras contar episodios con su expareja

Las duras confesiones de Vania Bludau, la hicieron quebrar. "Fue chocante para mí. Acababa de tener una pérdida. Me dijo que sí intentáramos". La exchica reality comentó como luego de perder a su bebé, su entonces pareja le dijo que ya no quería intentar tener otro. Esto la puso en crisis debido a su deseo de ser mamá. "Fue durísimo. Al momento no pude hablar". Además, comentó que estaba muy lejos de su familia, por lo que, se hizo muy vulnerable. "No sabía si agarrar un pasaje de avión e irme".