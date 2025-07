Onelia Molina confiesa que Mario Irivarren le escribió de madrugada por su cumpleaños: "Recibí mensajitos lindos"

Onelia Molina cumplió 27 años el último miércoles del mes, junto con sus amigos, familia y compañeros de 'Esto es guerra', en una fiesta privada. En las fotos compartidas por la modelo arequipeña no se aprecia la presencia de su expareja Mario Irivarren; sin embargo, en una grabación de Rosángela Espinoza aparece un hombre con un tatuaje en la parte trasera de la oreja, tal como el chico reality. A pesar de las especulaciones, la modelo, en su podcast 'Doble sentido', confirmó que recibió un mensaje de Mario a las 12, aunque evitó profundizar en el tema sobre su relación actual: "Quiero cuidar lo que me importa."

Durante la celebración del programa 'Esto es guerra', Mario Irivarren se mostró poco efusivo. Aunque cantó y saltó, su rostro denotó una expresión seria. Asimismo, la modelo ha sido clara en cuanto a su ruptura, dejando en claro que la relación con el chico reality llegó a su fin y que finalmente esa etapa en su vida está cerrada, pero guarda un cariño y respeto por Mario.

¿Por qué terminaron Onelia Molina y Mario Irivarren?

Mario y Onelia mantenían una relación sentimental desde julio de 2023. Aunque su relación, en un principio, fue privada, la pareja posteriormente decidió hacerlo público luego de que, en el cumpleaños de ella, él fuera presentado como su pareja ante su familia. El vínculo de ambos jóvenes terminó en mayo de este año, cuando, en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario mencionara la intención de contactar a su ex pareja, Vania Bludau. Este comentario, que se viralizó en redes sociales, dejó entrever que su relación pasaba por un momento crítico y afectó a Onelia, quien, en el programa 'Mande quien mande', explicó que, aunque Mario se disculpara, la confianza en la relación ya no estaba presente.

Aunque la ruptura de ambos fue pública, han participado juntos en diferentes actividades, y Onelia aclaró que su interacción con Mario se debe a su participación en el mismo equipo de vóley y al cariño que ella mantiene por la familia de él.