Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al entrevistarse a sí misma en una reciente edición de su podcast en YouTube. Fiel a su estilo directo, la conductora abordó temas personales y controversiales, entre ellos la posibilidad de convertirse en abuela por parte de su único hijo, Gianmarco Mendoza. “La gente cree que todas soñamos con ser esposas, mamás y luego abuelitas, pero no es mi caso”, señaló la popular 'Urraca' durante la conversación.

La conductora de televisión aseguró que desde joven tuvo claro que su sueño no giraba en torno a la familia tradicional, y destacó que tanto ella como su hijo viven una vida enfocada en sus propios proyectos. “Ojalá más mujeres se empoderaran desde temprana edad y pensaran que nuestra única función no es la reproducción y la crianza de hijos”, expresó.

Magaly Medina confiesa que no se visualiza como abuela

En la más reciente edición de su podcast, Magaly Medina se refirió con firmeza al estereotipo que muchas personas tienen sobre las mujeres de su edad, especialmente respecto al rol de abuelas. La conductora cuestionó cómo se espera que, al llegar a los 60 años, las mujeres adopten una imagen "pasiva y tradicional". “La gente ya me tiene que ver como una señora de la tercera edad, con sus palitos de tejido haciéndole los roponcitos a los nietos (…), toda así como una mamacha por el parque cuidando a los nietecitos”, expresó con ironía, dejando en claro que no se identifica con esa visión convencional de la vejez femenina.

Además, Magaly fue contundente al defender su estilo de vida independiente, alejándose de los moldes impuestos por la sociedad sobre el rol de la mujer. “Ya me quieren ver como una viejecita del siglo pasado. Y tienen que entender que las mujeres hoy en día no nacemos para ser esposas, para ser madres, para ser abuelitas y luego morir en paz”, afirmó, resaltando la necesidad de que las mujeres construyan sus propios caminos sin sentirse obligadas a cumplir con expectativas tradicionales.

Respecto a la posibilidad de que su único hijo se convierta en padre, la 'Urraca' aclaró que, aunque celebraría la llegada de un nieto o nieta, no está dispuesta a asumir un rol abnegado en su crianza. “Si por ahí mi hijo quiere tener un bebé, pues que lo tenga. Es su vida (…), que me traiga a mi nieto o a mi nieta de vez en cuando y me visiten y eso pues qué bacán”, comentó. En ese sentido, enfatizó que no se visualiza siguiendo los “cánones normales” sobre cómo debe comportarse una mujer mayor.

Magaly se someterá a su primera cirugía facial a los 62 años

Magaly Medina reveló, sin filtros, que a sus 62 años ha decidido someterse a su primera cirugía estética facial. “Yo creo que me he preparado todos estos años para llegar a los 62 y hacerme mi primer lifting facial”, señaló, mientras conducía una autoentrevista en la que abordó temas íntimos con total sinceridad.

La conductora explicó que esta decisión parte de una reflexión sobre el cuidado de su imagen, especialmente por su exposición pública. “Mi cara es lo único que tengo, mi piel, yo trabajo con mi imagen”, afirmó. Además, comentó que aún se encuentra evaluando el presupuesto para la operación, que podría costar desde 20 mil hasta más de 100.000 dólares, dependiendo del país y el especialista. Incluso contó que una clínica en Estados Unidos le ofreció una cotización de 142.000 dólares.