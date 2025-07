Luisito Caycho, conocido como el ‘Chamaco’ y recordado por su relación con la cantante criolla Lucía de la Cruz, ha anunciado su pronto regreso al Perú con un objetivo legal: una demanda contra Magaly Medina. Según el exchico reality, la conductora de televisión lo difamó al presentar en su programa una denuncia de presunto abuso sexual en su contra, supuestamente ocurrida en España.

Luisito Caycho, que actualmente reside en Europa, se mostró afectado por lo ocurrido y no dudó en calificar de "imperdonable" la forma en que su nombre fue expuesto en televisión nacional. “Siempre he sido buena onda con todos, pero lo que hizo la señora no lo voy a perdonar”, declaró.

Luisito Caycho responde tras denuncia en España

La polémica se desató tras la emisión de un reportaje en el programa 'Magaly TV, la firme', donde se presentó la denuncia de una ciudadana peruana radicada en España que acusó a Luisito Caycho de haberla agredido sexualmente. La supuesta víctima fue contactada por el artista mediante un grupo en redes sociales llamado 'La unión hace la fuerza', utilizado por peruanos en el extranjero para ofrecer trabajo y alojamiento.

De acuerdo con el testimonio de la hermana de la denunciante, Caycho inicialmente solicitó una camarera para su restaurante, pero luego propuso que la joven acudiera a su domicilio para encargarse de la limpieza. La mujer acudió confiada a la cita, sin imaginar que, según el relato compartido en televisión, sería víctima de un abuso.

La versión de Luisito Caycho ante la acusación de Magaly Medina

Ante la repercusión del caso, Luisito Caycho decidió pronunciarse públicamente para negar las acusaciones y, al mismo tiempo, anunciar acciones legales contra Magaly Medina. El artista señaló que la difusión de la denuncia sin una sentencia previa constituye una afectación directa a su reputación. “Viajaré a Lima para iniciar mi demanda por difamación agravada porque la señora mancilló mi nombre, mi honor con una denuncia falsa”, aseguró.

Según lo revelado por el programa, el parte policial en España incluiría exámenes médicos que confirmarían indicios de agresión sexual, lo que ha llevado a la familia de la denunciante a solicitar que se imponga un impedimento de salida del país para el investigado.