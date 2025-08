En una reciente emisión de su pódcast, Magaly Medina anunció que se someterá por primera vez a una cirugía estética facial. La conductora de espectáculos aseguró que, a sus 62 años, ha tomado la decisión de realizarse este procedimiento tras años de recurrir únicamente a tratamientos no invasivos para el cuidado de su piel, el cual, lo han cotizado hasta en USD 142.000.

La figura de ATV explicó que ha elegido una técnica quirúrgica avanzada conocida como Deep Plane, que promete resultados más naturales y duraderos al reposicionar las capas musculares del rostro. Esta confesión ha generado una fuerte repercusión entre sus seguidores, ya que la periodista siempre ha sido muy reservada respecto a las intervenciones médicas en su rostro.

¿Cuánto gastaría Magaly Medina en su cirugía facial?

Durante su relato, Magaly Medina fue clara en detallar los elevados costos que ha recibido en las distintas cotizaciones médicas que ha solicitado. Entre los presupuestos más sorprendentes destaca uno realizado en Estados Unidos, donde un especialista le cotizó USD 142.000 por el procedimiento completo. También mencionó que ha recibido propuestas de hasta 20 mil dólares, dependiendo del país y del prestigio del cirujano.

“Consulté con un doctor en Estados Unidos y el presupuesto que me dio fue de 142 mil dólares”, afirmó la periodista con total transparencia. A pesar del alto monto, Medina no descartó la posibilidad de asumir ese gasto, aunque reconoció que, por ahora, su prioridad económica está centrada en la construcción de su nueva residencia.

En tono de broma, la presentadora comentó que en otras circunstancias le hubiera pedido ayuda a su esposo para costear la cirugía, pero que actualmente no es viable por los gastos familiares: “Si ahorita no estuviéramos terminando de construir la casa, le diría a mi esposo que me ayude a pagar mi operación estética. Pero ahora no es el momento”.

Magaly también expresó que, aunque confía en la preparación de muchos cirujanos peruanos, aún no encuentra a uno que le brinde la seguridad necesaria para llevar a cabo esta operación en el país. Por eso, ha iniciado una especie de "casting médico" junto a su doctora estética de cabecera, Johana Bernedo, evaluando opciones en Brasil, Argentina y Francia.

Magaly Medina revela fecha exacta de su primera cirugía facial

Magaly Medina, quien se encuentra alejada de la TV peruana hasta el 4 de agosto, no solo compartió el tipo de procedimiento y el rango de precios, sino que también reveló la fecha exacta en la que planea someterse a esta intervención. Según indicó, la operación está programada para enero de 2026, aprovechando el receso laboral que tomará por vacaciones.

“Todo lo pienso documentar y mostrárselo a la gente. Yo nunca he ocultado lo que hago”, manifestó la periodista, quien tiene planeado compartir cada etapa del proceso con su audiencia. “Aunque la gente piense que me he operado 50 mil veces la cara, no es así. En la cara solo me he tocado la nariz y las orejas, pero luego nada”, acotó. Asimismo, agregó que durante años solo ha utilizado tratamientos como bioestimuladores, enzimas y serums para mantener la firmeza de su piel.

No obstante, reconoció que los signos del envejecimiento han comenzado a afectarla visiblemente. “A mis 62 años se me ha caído la piel y el músculo está fuera de su lugar; el cuello ya se me está notando arrugado y los criticones me lo dicen. Es cierto, la edad de una mujer se ve en el cuello y en las manos. Entonces, ya es hora”, expresó con honestidad.