Magaly Medina ha vuelto a captar la atención del público, esta vez no por una polémica ajena, sino por una confesión personal que sorprendió a todos sus seguidores. En la más reciente edición de su pódcast, la periodista se convirtió en su propia entrevistada y, sin filtros, reveló que a sus 60 años ha decidido someterse a su primera cirugía estética facial. “Yo creo que me he preparado todos estos años para llegar a los 60 y hacerme mi primer lifting facial”, expresó con la sinceridad que la caracteriza.

La conductora de televisión, conocida por su estilo frontal y su constante exposición mediática, explicó que esta decisión nace de una reflexión profunda sobre su imagen pública. “Mi cara es lo único que tengo, mi piel, yo trabajo con mi imagen y no podría exponerme a que una operación me quede mal”, comentó durante su autoentrevista.

Magaly Medina cuenta detalles de su primera cirugía facial

Durante su reveladora autoentrevista, Magaly Medina no solo confirmó que se someterá a un lifting facial, sino que también compartió los motivos y recomendaciones que la llevaron a tomar esta decisión. Según contó, el consejo más importante vino de su amigo y cirujano plástico, Mario Cavani, quien ya la había operado anteriormente. “Me operó la nariz, me hizo lipos... y me dijo: ‘Cuida tu cara hasta los 60. A los 60 deberías recién hacerte un lifting facial’”, relató la presentadora.

En ese sentido, criticó la tendencia de algunas mujeres a realizarse este tipo de procedimientos a edades tempranas: “Yo veo que hay mujeres que a los 40 ya se hacen lifting, y yo creo que es muy pronto. Tienes que acudir a otras tecnologías que ahora tiene la medicina estética para tratar de que tu cara esté bien, naturalmente, sin afectarla, sin rellenarla”.

Asimismo, Medina reveló que aún está evaluando el presupuesto de su intervención estética, ya que los precios pueden variar significativamente dependiendo del país y del profesional. “¿Cuánto me costará? Estoy viendo. No sé cuánto costará. He visto que está entre 20,000 y N cantidad de dólares”, comentó. Incluso relató que hizo una consulta en Estados Unidos, donde un médico le cotizó el procedimiento en 142,000 dólares.

La fecha exacta de la operación facial de Magaly Medina

Magaly Medina ya tiene en mente cuándo dará el paso definitivo hacia su primera cirugía facial. Según reveló, ha programado el procedimiento para enero del próximo año, aprovechando sus vacaciones televisivas. “Creo que en enero me quiero hacer la operación porque son mis únicas vacaciones y necesito, como tienes cicatrices, acá alrededor y te puede quedar la cara moreteada, por lo menos 15 días estar fuera de la vida pública”, explicó. De esta manera, la conductora de televisión busca evitar exponerse durante el periodo de recuperación, el cual requiere discreción y reposo absoluto para asegurar un buen resultado.

Lejos de ocultar el proceso, Magaly ha decidido enfrentar la atención mediática con total transparencia. Consultada sobre el posible asedio del público y la prensa por descubrir los efectos de su cirugía, respondió con firmeza: “Bueno, pero que no las busquen porque yo voy a grabar cada parte de mi proceso de operación. Las entrevistas con los médicos, mi viaje a donde sea que tenga que ir, el proceso de entrar a la sala de operaciones, cómo quedé el primer día después de la operación, todo mi proceso lo pienso documentar y mostrárselo a la gente. Yo nunca he ocultado lo que hago”.