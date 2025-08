Carlos Alcántara regresa a la pantalla chica por todo lo alto con la nueva temporada de 'Yo soy', marcando su esperado debut como jurado en el espacio televisivo. La expectativa por ver al carismático 'Cachín' en este rol es elevada, sobre todo porque su presencia promete aportar una renovada dosis de frescura al formato. En ese contexto, el reconocido actor peruano sorprendió al confesar que estuvo cerca de retirarse del medio mientras acompañaba a su esposa en una "etapa difícil", hasta que llegó la propuesta de Latina.

"Ha sido muy duro", confesó la estrella de 'Asu mare', quien pondrá fin a su larga ausencia de los reflectores con el estreno de una nueva etapa del concurso liderado por Ricardo Morán.

Carlos Alcántara revela etapa difícil de su esposa y reflexiona sobre el retiro

Todo comenzó cuando Carlos Alcántara se sinceró sobre su larga ausencia en la televisión, explicando que le resultaba imposible compaginar el cine y la TV al mismo tiempo. "No volvía por decisión de tiempo y opción: si hacía televisión, debería dejar de hacer cine. Ahora que no estoy haciendo cine, llego en un momento perfecto", confesó. 'Cachín' agregó que estuvo a punto de mudarse al extranjero con su familia, "un poco pensando en el retiro", hasta que la oportunidad de 'Yo soy' lo llevó a replantear sus planes.

En ese contexto, fue consultado sobre las razones detrás de su intención de retirarse, y el comediante no dudó en abrirse sobre el duro momento que atravesó Jossie Lindley, su cónyuge. "Tuve una etapa difícil con mi esposa, un tema de salud que ha sido muy duro durante los dos últimos años. Eso me llevó a decir: dos años sin trabajar, de retirarme e irnos a vivir afuera. Fue como una decisión apresurada, y en ese momento llegó la oferta de 'Yo soy'", explicó a El Popular.

Carlos Alcántara no teme a las críticas por su trabajo en 'Yo soy'

Más adelante, Carlos Alcántara habló con franqueza sobre la posibilidad de recibir cuestionamientos por su desempeño como jurado en 'Yo soy' 2025, considerando que el canto no es su área de especialización. En ese sentido, destacó que su papel en el programa está enfocado en el entretenimiento, y que su trayectoria como actor le permite emitir opiniones con criterio.

"Si vamos a hablar de técnicas, el especialista es Ricardo. Yo estoy celebrando 40 años de actor profesional. Tengo una base que me da la solidez para opinar, no soy erudito ni nada, estoy acá para entretener, ese es mi labor. Los castings son divertidos, a casi todos les digo que sí, tiene que ser muy malo para que le diga no", declaró a El Popular.