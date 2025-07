Sergio Romero, el popular Chechito, reapareció en el programa ‘La noche habla’ para responder a los fuertes ataques de Leslie Shaw, quien lo acusó públicamente tras su participación en ‘El valor de la verdad’. Como se recuerda, el cantante dejó al aire una pregunta sobre un posible ‘affaire’ entre ambos, lo que provocó la furia de la intérprete de ‘Hay niveles’.

De acuerdo con Chechito, tras recibir las amenazas de Shaw, él se comunicó con ella por redes e intentó calmarla diciéndole que pronto aclararía públicamente que nunca tuvieron una relación. Sin embargo, ella reaccionó con molestia y se mostró decepcionada, cancelando toda posible colaboración en el futuro. “Recién estás empezando, yo sí quería hacer la canción contigo. Leo (su novio) está molestísimo (…) Una canción conmigo te iba a ayudar mucho”, fue parte de los mensajes que la artista le envió, según leyeron los conductores del espacio.

Chechito muestra su conversación con Leslie Shaw tras 'El valor de la verdad'

Tras la polémica generada por su participación en ‘El valor de la verdad’, Chechito reveló que le escribió directamente a Leslie Shaw para expresarle que él también se sintió incómodo con lo ocurrido en el programa. Según contó, no tenía intenciones de dejar entrever que entre ellos había pasado algo, ni dio alguna señal para que su acompañante tocara el botón rojo. Por ello, le prometió que hablaría en entrevistas posteriores para dejar claro el tema.

El cantante de ‘Chica mentirosa’ intentó apaciguar la situación pidiendo disculpas por el malentendido: “Les, mi trabajo lo veo yo, solo disculpa por todo esto, estoy bastante incómodo también (…) Saldré a aclarar en entrevistas, tranquila, de mi boca no salió nada”, aseguró. No obstante, Leslie Shaw reaccionó con gran molestia, llegando a insultarlo por mensajes privados y arremetiendo incluso contra una tercera persona cuya identidad Chechito prefirió no revelar.

Respecto a la colaboración musical que Leslie Shaw mencionó, el artista respondió con firmeza, negando que su carrera dependa de eso: “Algunas veces uno colabora con alguien que está pegado, algunas veces con alguien no. La canción que salía podría funcionar o no, eso depende de cómo se iba a trabajar. De que me iba ayudar a mí, yo tengo mi público ganado, yo soy del pueblo y para el pueblo. La gente que me conoce desde abajo y me sigue son gente que tengo ganada y no pienso decepcionar”, sentenció.

Chechito pide disculpas tras polémica y hacer fuerte crítica contra Leslie Shaw

Al cierre de la entrevista, Chechito aprovechó para disculparse con su público por verse envuelto en una controversia mediática que no va con su estilo. El cantante de chicha se mostró arrepentido. “Pido disculpas a todos por meterme en este tipo de shows, que no me gusta”, expresó.

Por otro lado, cuando el conductor Ric La Torre le preguntó si creía que Leslie Shaw incursionó en la cumbia únicamente porque es un género más popular, ya que no logró el mismo éxito con su música urbana, Chechito no dudó en dejar entrever su opinión: “Lo dices tú, no yo. Es la idea que sacaste más rápido de mi cabeza y creo que compartimos”, respondió. Hasta el momento, la popular ‘Barbie de la cumbia’ no se ha pronunciado al respecto.