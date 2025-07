Harold Gamarra es más que un imitador. Su talento lo llevó a las pantallas de ‘Yo soy’, pero fue su perseverancia la que le permitió conseguir trabajo en Lima, provincias y hasta en el extranjero. A lo largo de su carrera, ha encarnado a reconocidos cantantes como Chayanne, Emmanuel y Carlos Vives. Aunque celebra el regreso del programa a la televisión, Gamarra ha decidido no presentar un nuevo personaje en esta ocasión, centrándose en su desarrollo profesional.

Además de su faceta artística, Harold Gamarra es odontólogo titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se encuentra en proceso de obtener una nueva especialización. En esta entrevista con La República, el joven artista habla de su ídolo Chayanne, que este jueves ofrecerá un gran concierto en el Estadio Nacional, y de su faceta como profesional de la salud.

Harold Gamarra elogia a Chayanne

¿Irás al concierto de Chayanne?

No, hoy tengo show en Trujillo. Me hubiera gustado ir, estoy bastante apenado por eso.

¿Este show ya estaba planificado o no estabas animado en ir?

Este show estaba planificado antes de que se confirmara el concierto de Chayanne en Lima. Además, ahora estoy tratando de aprovechar al máximo el tema de los shows porque no tengo mucho tiempo para realizarlos. Entonces, si se presenta una oportunidad, lo hago.

Como seguidor de Chayanne, ¿crees que su carrera está en un gran momento?

Chayanne se sabe mantener. Sigue sacando canciones, sigue renovando sus canciones clásicas con nuevos arreglos y sigue vigente en la industria musical. Es un show bastante atractivo. He tenido la oportunidad de verlo al menos cinco veces en concierto y siempre terminas bastante satisfecho de lo que ofrece en el escenario.

Harold Gamarra, sanmarquino de corazón

¿Cómo haces para balancear tu carrera como imitador con tu profesión?

Ahora estoy muy enfocado en la atención de pacientes durante la semana y los fines de semana aprovecho para seguir con los shows tributos a Chayanne, Emmanuel y Carlos Vives.

¿Qué es lo más bonito de tu carrera como odontólogo?

Me gusta arreglar las sonrisas a la población peruana.

Harold Gamarra combina su pasión por la música y la odontología, agradeciendo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su formación integral. Fotos: Instagram.

¿Sigues creciendo en la odontología?

Sí, actualmente soy residente de tercer año de la especialidad de Ortodoncia y ortopedia maxilar. Estoy llevando este posgrado en la Universidad Cayetano Heredia y hay que tener bastante tiempo para enfocarse. Me quedan algunos meses para poder terminar.

¿Ya estás trabajando en tu carrera?

Claro, aprovecho el hecho de estar estudiando para trabajar en esa área en mi consultorio y en algunas clínicas particulares también.

¿Qué significa haber pasado por la UNMSM?

Como buen sanmarquino, la universidad significa el aprender de todo un poco y te enseña a que cuando uno ya esté trabajando, hay que ofrecer un servicio de calidad y dar lo mejor para los pacientes. Es una muy bonita carrera que combina el tema de la atención de salud con las manualidades. Y sobre todo tener la oportunidad de poder ayudar a las personas a sonreír.

Harold Gamarra agradecido con ‘Yo soy’



A propósito del regreso de ‘Yo soy’, ¿volverías con un nuevo personaje?

De momento, no. Volver con un nuevo personaje implicaría bastante tiempo y hay que dedicarle tiempo para hacer un buen producto. No lo descarto en el futuro, quizás en una siguiente temporada.

¿Y si realizan una temporada con los mejores imitadores de años anteriores?

Sí me animaría si es que hay alguna revancha o una temporada que junte finalistas, como un ‘Yo soy All Stars’ o un ‘Campeón de campeones’ para participar con alguno de los personajes con los que ya he estado en carrera. Si me invitan, siempre estoy a disposición porque es como la casa. Hay que ser agradecido siempre con la casa.