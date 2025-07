Una nueva controversia sacude al mundo del espectáculo mexicano tras la difusión de audios que serían atribuidos a Nicola Porcella. En las grabaciones, compartidas por el canal de Youtube Kadri Paparazzi, el actor peruano habría revelado supuestos detalles personales sobre determinados actores mexicanos.

De acuerdo con lo que se escucha en los audios, Porcella no solo menciona a Fernando Colunga, sino que también alude a Omar Fierro, quien lo habría comparado con el protagonista de telenovelas.

Nicola Porcella expone a actor mexicano y revela detalles íntimos

Asimismo, el creador de contenido agregó que Omar Fierro tuvo que dejar su casa en Estados Unidos por un monto similar, ya que cubre los estudios universitarios de todos sus hijos, lo cual no representa un gasto menor.

“Omar se fue por un millón, millón y medio. Omar no se fue frío. Está casado 2-3 veces. Wey tu sácame la cuenta. Fernando recibe millón y pico. Omar tuvo que dejar la casa de Estados Unidos al mismo precio porque paga la universidad de todos y no es un peso. Ahí no más van 40 millones de pesos”, precisó.

¿Qué habría dicho Nicolla Porcella sobre Fernando Colunga?

Nicolla Porcella ofreció declaraciones en las que se refirió a un actor identificado únicamente Fernando. En sus palabras, destacó que él tiene la novela más exitosa de Televisa y del mundo y agregó que eso no se lo va a quitar nadie al señalar también que tiene la novela más popular.

Posteriormente, indicó: "además, es gay, te lo digo", sin brindar mayores detalles. “Sí, pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular", comentó.

Horas después de la filtración del audio, el influencer se pronunció a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, el exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y negó haber utilizado el término que generó controversia.

“Esta historia no es por mí, porque estoy acostumbrado a esto, es por el respeto que le tengo a Fernando. Han sacado de contexto todo. Primero, no digo la palabra que dice ahí (gay) y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada de eso, allí está y pueden escucharlo”, expresó.