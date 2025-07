Nicola Porcella ningunea a Lucía Oxenford y ella impacta al encararlo: "Hasta las h... tu comentario"

Nicola Porcella, exintegrante de realities y actual actor en México, se convirtió en el centro de atención tras responder de manera frontal a Lucía Oxenford, quien lo criticó abiertamente por su desempeño en la actuación. El fuerte intercambio ocurrió en vivo durante una transmisión del pódcast 'Por no decirlo', conducido por Israel Dreyfus y la misma Oxenford. “Nicola, hasta las h*** tu comentario”, expresó indignada la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet.

El tenso momento quedó registrado cuando la actriz comentó al aire que le parecía que Porcella tenía una interpretación limitada frente a cámaras. La reacción del peruano no tardó en llegar y desató un cruce que escaló rápidamente, dejando frases que causaron impacto entre los seguidores del programa y usuarios en redes sociales.

El enfrentamiento entre Lucía Oxenford y Nicola Porcella

La situación se desarrolló durante un episodio reciente del pódcast 'Por no decirlo', espacio digital que se estrenó hace unos días en YouTube. En medio de un intercambio de palabras, Lucía Oxenford expresó su opinión sobre el trabajo actoral de Nicola Porcella. “Me cae muy bien, lo conocí muy poco, pero para mí yo lo he visto actuar y me parece muy duro para actuar”, señaló la también actriz y figura del teatro.

Porcella, quien actualmente forma parte del elenco de una telenovela en México, no se quedó callado y respondió con un tono desafiante: “Dices ‘yo soy actriz’, superactriz, ¿dónde estás trabajando? Que mis talleres, que estoy haciendo esto…”. El cruce de palabras subió de tono cuando Oxenford lo invitó directamente a verla actuar en teatro, respondiendo: “Anda a verme al teatro”.

Sin embargo, la frase que terminó encendiendo aún más la discusión fue lanzada por Nicola Porcella al dirigirse a Israel Dreyfus, copresentador del programa: “Israel hace más plata que tú”. El comentario fue percibido como una descalificación directa a la trayectoria profesional de Lucía Oxenford, generando una inmediata reacción de molestia.