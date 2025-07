Nicola Porcella no deja de generar polémica en México. Luego de que fuera criticado por su forma de actuar en la telenovela ‘Amanecer’, el nombre del peruano vuelve a saltar a la palestra por supuestamente hablar mal de Fernando Colunga y del Omar Fierro. Asimismo, el exparticipante de ‘Esto es guerra’ se animó a hablar del millonario sueldo que gana el galán de telenovelas en Televisa.

A través de la red social X (antes Twitter) se hizo viral un fragmento del programa de Kadri Paparazzi, donde se le escucha a Nicola hablar de Fernando y de Omar, pero no menciona sus apellidos. Sin embargo, por las pistas que dio, el comunicador dedujo que se trata de sus compañeros de trabajo.

¿Nicola Porcella habló mal de Fernando Colunga?



Fernando Colunga es uno de los actores más reconocidos y más queridos en México, por lo que el supuesto audio de Nicola Porcella hablando mal del mexicano ha generado malestar en el público. “Sí, pero Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular”, es lo que claramente se le escucha pronunciar al peruano. “Él tiene la novela más popular; aparte es un gay, te lo digo”, es lo que habría añadido, según Kadri.

En las grabaciones publicadas por el paparazzi, donde también aparece el brasileño Rafael Cardozo, Nicola también habría hablado de los sueldos del actor que ha trabajado en las telenovelas más importantes de Televisa y Telemundo. “Fernando recibe millón y pico”, manifiesta.

Nicola Porcella también expuso a Omar Fierro

Además, Nicola Porcella también habría hablado del conductor Omar Fierro, con quien comparte programa en ‘Qué buena hora’. “Omar se fue por un millón y medio de dólares, bendito pero sí. Omar no se fue frío, aparte tiene seis hijos. Está casado 2–3 veces. Omar tuvo que dejar la casa de Estados Unidos por el mismo precio, paga la universidad de todos”, sostiene el peruano.

Mientras algunos criticaron a Nicola Porcella, otros usuarios lo defendieron porque él solo estaba platicando con sus amigos. “¿Ya no se puede ir a chismear a gusto porque te graban?”, “Mentiras no dijo, pero lo que es más despreciable es estar grabando conversaciones ajenas, violando la privacidad y con todo el dolo de afectar a la persona” y “Nicola siempre niega, pero a las espaldas habla mal de sus compañeros. Es su voz, no es IA, y sí dice gay. Fuera de México, Nicola. Wendy al rato lo defendiéndolo y ni así”; fueron algunas de las reacciones en X.