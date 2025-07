El periodista Alejandro Zuñiga resalta que Porcella no tiene las habilidades necesarias para ser actor y su popularidad por 'La casa de los famosos' no garantiza su éxito en la pantalla. | Fotos: Instagram.

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar en las redes sociales, no solo por su nueva vida en México y por sus reprochables declaraciones contra la actriz Jely Réategui, sino también por su desempeño como actor en ‘Amanecer’, donde da vida a Camilo Palacios. El periodista Alejandro Zúñiga, un amante de las telenovelas, lanzó fuertes dardos contra el chico reality.



En una reciente edición de su pódcast, Alejandro Zúñiga analizó los primeros capítulos de la telenovela ‘Amanecer’, a la que cuestionó por algunas escenas. Pero el momento más duro fue cuando se refirió a Nicola Porcella, a quien considera el peor actor de las producciones mexicanas desde el año 2000. “Nos va a terminar de aborrecer, pero Nicola, ¿qué onda? ¿Cómo le ayudamos a Nicola? ¿Cómo podríamos ayudar al peor actor que ha tenido la televisión mexicana en los últimos 25 años?”, preguntó.

Alejandro Zúñiga desprecia a Nicola Porcella como actor



Para Zuñiga, el exfutbolista y político mexicano Cuauhtémoc Blanco, quien recibió duras críticas por su lanzamiento como actor, se salva al ser comparado con Porcella. “Es tan mal actor de novela. Es que Nicola, en serio, no es actor. Siento una frustración, me da ansiedad verlo”, comentó el comunicador. “Aparte lo pusieron feo y fodongo por exigencia de Colunga o no sé, porque sale en su peor imagen”, añadió la voz en off.



Para el periodista mexicano, Nicola Porcella nunca va a ser un primer actor ni siquiera en 30 años, a pesar de que buscan impulsar su carrera por haber estado en ‘La casa de los famosos’. "Se es o no se es, se nota que no lo trae en las venas, que es simplemente una forma de tenerlo en el reflector. Es como la intención principal de tenerlo en un horario estelar al lado de Colunga, al lado de Livia Brito, de ‘vamos a consolidarlo porque se volvió muy popular en un reality show'".



Zuñiga no cree que el exintegrante de ‘Esto es guerra’ vaya a mejorar. “Además, su carrera está desinflándose. A mí me genera mucha ansiedad verlo, por qué alguien está en la pantalla haciendo algo tan mal. Lo hace pésimo”, añadió.