Nicola Porcella confiesa los retoques estéticos que se hizo y Wendy lo sepulta: "No eres guapo"

Nicola Emilio Porcella viene abriéndose camino en el mundo del espectáculo en México, lo que le ha permitido formar parte de proyectos televisivos como 'Amanecer'. Sin embargo, fue su participación en el reality show 'La casa de los famosos' lo que lo catapultó a la fama y le hizo ganar el cariño del público. Ahora, junto a la creadora de contenido, Wendy Guevara, el exintegrante de 'Esto Guerra' conduce el podcast 'Complices del desmadre', donde comparte sus anécdotas y experiencias junto a reconocidos invitados.

En su último episodio llamado 'Multiverso Wencola: si no fuéramos famosos', el excapitán de Las Cobras confesó las cirugías estéticas que se ha realizado a lo largo de su carrera. Esto, no pasó desapercibido por la empresaria mexicana y bromeó sobre el tema.

¿Qué retoques estéticos se ha realizado Nicola Porcella?

Según explicó Nicola Porcella, hasta el momento, se ha realizado implante capilar en dos ocasiones para tratar la pérdida de cabello, se sometió a tres rinoplastias para mejorar su apariencia estética y a tratamientos faciales con bótox. Además de ello, decidió mejorar su sonrisa colocándose carillas dentales y confesó que planea realizarse una nueva cirugía estética en la nariz.

"No estaría así de guapo como ahora. Acuérdate que yo me puse pelo dos veces, me hice la nariz tres veces, me puse bótox, me puse chochito, me arreglé los dientes (...) Sí, como que (sin eso) creo que no sería guapo (...) Me la voy a operar de nuevo (la nariz)", sentenció el exguerrero.

Tras esta confesión, Wendy Guevara aprovechó el momento para responder a su compañero de manera sarcástica. "Tú no eres guapo, tú estás producido", sentenció. Cabe resaltar que la empresaria y el artista peruano han demostrado ante cámaras la naturalidad con la que se bromean, dejando ver la buena relación de amistad que han construido.

Wendy Guevara defiende a Nicola Porcella por críticas a su actuación en telenovela mexicana

La creadora de contenido no se quedó callada y defendió a su compañera y amigo, Nicola Porcella, de los comentarios negativos que ha recibido en los últimos días por su participación en 'Amanecer'.

"Quiero agregar que Nicola lo está haciendo bien. Y todas y todos los que lo atacan es porque les arde y no tienen trabajo. No más andan checando a ver de quien hablan mal para que los volteen a ver", reveló.