María Antonieta de las Nieves, recordada por su papel de ‘La Chilindrina’, estuvo como invitada en el programa ‘Esta noche’, donde habló sobre su distanciamiento con Chespirito y fue consultada por su relación con Florinda Meza. Esto ocurrió luego de que la viuda de Roberto Gómez Bolaños arremetiera contra la serie biográfica ‘Sin querer queriendo’, escrita por los hijos del comediante y en la que María Antonieta participó.

Al respecto, la actriz mexicana de 75 años recordó que en su momento tuvo una estrecha amistad con Florinda Meza. “Íbamos a restaurantes, a un hotel de lujo, a compartir. No solo me enseñaba (su ropa), comprábamos juntas. Fuimos muy amigas, muy unidas, hasta que pasó lo que tenía que pasar”, comentó con evidente nostalgia.

María Antonieta de las Nieves descartó reencuentro con Florinda Meza

Cuando la Chola Chabuca le preguntó a María Antonieta de las Nieves por su relación con Florinda Meza, la actriz dejó entrever que no mantienen un buen vínculo. “¿Qué te puedo decir? Chespirito solía decirme: ‘Si no puedes hablar bien de una persona, mejor no hables’”, respondió inicialmente.

Más adelante, al ser consultada sobre un posible reencuentro con los actores de 'La vecindad del Chavo', como Édgar Vivar, Carlos Villagrán y la propia Florinda Meza, María Antonieta dejó clara su posición: estaría dispuesta a reunirse con los dos primeros, pero no con la viuda de Chespirito. “No creo (a los cuatro)… a los tres sí: a Édgar, a Kiko y a mí, sí”, precisó.

¿Florinda Meza impidió encuentro entre María Antonieta y Chespirito?

En otro momento de la entrevista, María Antonieta de las Nieves relató cómo fue su último encuentro con Roberto Gómez Bolaños antes de su fallecimiento. Según contó, se vieron por casualidad en un aeropuerto de Miami y, a pesar del conflicto que habían tenido por los derechos del personaje de La Chilindrina, ambos se abrazaron con afecto, como si el tiempo no hubiera pasado. La actriz lo saludó con cariño e intentó acercarse nuevamente: “Chespirito, cómo te quiero. ¿Por qué ese distanciamiento?”, le expresó.

Él, por su parte, responsabilizó a la prensa por el distanciamiento y le pidió que lo llamara cuando estuviera en México. Sin embargo, al intentar comunicarse, vivió una situación frustrante. Tras más de veinte minutos en espera, alguien le respondió para decirle que “el señor no está” y que no se lo podían pasar. Para ella, ese momento fue muy doloroso: “Me dolió terriblemente, porque yo sabía de dónde venía”, dijo con pesar, sugiriendo la posible interferencia de una tercera persona.