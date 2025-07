El icónico comediante mexicano Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko en 'El Chavo del 8', se pronunció sobre su polémica representación en la serie 'Chespirito: sin querer queriendo'. Asegura que su verdad está en los programas originales y que no tiene planes de realizar una bioserie.

Villagrán, quien ha interpretado a Kiko durante más de 50 años, regresó al Perú para presentar su espectáculo circense en el Mall de Bellavista. Durante su encuentro con la prensa, fue cuestionado sobre la serie de HBO Max, donde es representado como Marcos Barragán, un personaje que se describe como egocéntrico y ambicioso. A pesar de no haber visto la producción, el comediante se mostró indiferente ante las críticas sobre su imagen en la ficción.

Carlos Villagran sobre ‘Chespirito: sin querer queriendo’: “Yo no hago caso de nada”

El actor expresó: "Si les gusta y es muy bueno, síganlo viendo, no hagan caso de nada. Yo creo que los que me deben juzgar son ustedes. Yo hice el trabajo de interpretar a un niño y si lo logré, qué bueno, gracias". Esta declaración refleja su enfoque positivo y su deseo de que el público valore su trabajo en lugar de centrarse en la representación que se hace de él en la serie.

En la serie, el actor mexicano Juan Lecanda fue elegido para interpretarlo, pero a petición de Villagrán, se decidió cambiar el nombre del personaje. Lo mismo ocurrió con Florinda Meza, quien en la producción es conocida como Margarita Ruiz. Villagrán enfatizó que no se siente identificado con la imagen que se proyecta de él en la serie, afirmando: "Si Kiko era presumido, no significa que sea presumido toda la vida. Acá estoy dándote una entrevista. No lo soy, soy feliz".

A diferencia de otros personajes de la serie, Villagrán descartó la posibilidad de realizar una producción biográfica. "Nunca. Mi verdad está impresa en los programas, lo demás es lo de menos, el chiste es ser feliz. No voy a hacer una bioserie. Yo estoy feliz con lo que hice", concluyó el comediante, reafirmando su satisfacción con su trayectoria y su legado en la televisión.