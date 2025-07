Florinda Meza responde por qué nunca se casó con Enrique Segoviano: "Nuestra relación no prosperó"

Florinda Meza, actriz mexicana reconocida por su papel de 'Doña Florinda' en la serie 'El Chavo del 8' compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, la exbailarina visitó el cementerio donde descansaban los restos de Roberto Gómez Bolaños, conocido como 'Chespirito' y acompañó la foto con la descripción 'El legado'. Este gesto de homenaje a su expareja generó varios comentarios entre sus seguidores.

Una de las opiniones, cuestionó por qué Meza no se casó con Enrique Segoviano, director de 'El Chavo del 8'. Ante esa pregunta, Florinda Meza explicó que, aunque Segoviano es un hombre valioso, su relación no prosperó. "Era un buen hombre y muy valioso, pero nuestra relación no prosperó. Yo sé que él es feliz y eso me da mucho gusto", acotó la intérprete de 'La Popis' en su red social.

Florinda Meza comparte imagen en Instagram. Foto: Instagram/Florinda Meza

Enrique Segoviano, productor de 'El Chavo del 8'

Enrique Segoviano, director y productor nacido en República Dominicana y radicado en México, es reconocido por su trabajo en programas exitosos como 'Chespirito', '100 mexicanos dijeron' y 'Atínale al precio'. Tras dejar Televisa en 2016 se unió a Songie TV como productor en proyectos de concursos y comedia, según el diario 'El Espectador'.

De acuerdo con el medio, Segoviano conocido como Mariano Casassola no se ha referido a lo ocurrido con Florinda Meza. En la única declaración registrada, mencionó que su salida se debió a que había concluido un ciclo.

Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano. Foto: México

Enrique Segoviano nació en República Dominicana, pero su familia se trasladó a México debido a la dictadura en su país natal. En México, se desarrolló como director, productor y guionista en la televisión, destacando por su trabajo en programas como 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'.