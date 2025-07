'Milagro y magia' fue una propuesta distinta a las producciones mexicanas del momento, sin embargo no gue suficiente para evitar ser cancelada. | Foto: Milenio

El estreno de la serie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito: sin querer queriendo”, ha despertado el interés del público en la vida y carrera de los protagonistas de la vecindad. Sin embargo, el personaje del 'Chavo del 8' que está bajo el escrutinio del público en mayor medida es definitivamente la popular 'Doña Florinda', interpretada por Florinda Meza. La viuda del querido 'Chapulín Colorado' ha sido fuertemente criticada debido a su papel en el divorcio de 'Chespirito' con su primera esposa, Graciela Fernández.

A raíz de esto, usuarios en internet han analizado las distintas épocas en la carrera de la actriz, especialmente los momentos críticos y difíciles. Uno de los proyectos encabezados por Florinda Meza, que no fue tan exitoso como se esperaba, fue precisamente una producción de Televisa llamada 'Milagro y magia'. Esta telenovela producida en 1991, representaba una gran apuesta para la actriz, debido a que se alejaba bastante del género que era su zona de confort: la comedia.

'Milagro y magia': la telenovela que Florinda Meza protagonizó y fracasó por bajo rating

'Milagro y magia' fue la primera telenovela que la pareja más famosa del 'Chavo del 8' producía para Televisa. Sin embargo, un aspecto que fue bastante criticado fue el hecho de que Florinda Meza, no solamente asumió el papel del personaje principal, sino que también el de productora y escritora. Lo que no dejaba mucho espacio para la crítica constructiva. A pesar de contar con el respaldo de Televisa y una fuerte promoción mediática, la telenovela no terminó de cautivar a los televidentes por completo. Solo cuatro meses y 90 capítulos fueron necesarios para que se tomara la decisión de sacarla de transmisión.

Además, Meza fue bastante criticada por interpretar a una adolescente, cuando la actriz ya tenía más de 40 años. Sin embargo, muchos de los usuarios han destacado la similitud de la vida del personaje de 'Elisa', con la vida de la actriz, ya que ambas se enamoran de un hombre 20 años mayor que ella. Asimismo, pese al paso de los años, muchos destacan la iniciativa de Florinda Meza al crear una propuesta distinta a las telenovelas tradicionales de la época.

¿De qué trataba 'Milagro y magia'?

La historia de 'Milagro y magia' se centra en Elisa, una joven huérfana que navega diferentes obstáculos en el contexto de México después de la Revolución mexicana. Ella, junto a su amigo Pepe, viajan a la Ciudad de México para buscar un futuro mejor. Sin embargo, una anciana que obliga a los niños a robar, los secuestra y les impone trabajar para ella. Ellos logran escapar, pero se separan. Con el paso de los años, Elisa, ya adulta, se enamora de 2 hombres: Roberto y Arturo.

Dentro del reparto estaban destacadas figuras de la actuación mexicana: Miguel Palmer, Ofelia Guilmáin, Rafael Sánchez Navarro, Juan Antonio Edwards, Tony Carbajal, Lucía Guilmáin, Miguel Pizarro y Carlos Bracho. Además, de contar con la participación de la primera actriz Ofelia Guilmáin.