María Antonieta de las Nieves, recordada por su entrañable de 'La Chilindrina', se sinceró sobre el quiebre de su relación con Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. Según relató, todo comenzó cuando él le pidió que dejara de interpretar a su icónica personaje. Al no recibir una razón que considerara válida, tomó la decisión de registrar legalmente al personaje con otro nombre para continuar con su carrera, sin imaginar que ello marcaría un antes y un después.

La actriz aseguró que Roberto Gómez Bolaños ya no deseaba interpretar a 'El Chavo' por su edad y, aunque entendió su postura, no compartía la idea de dejar atrás a su personaje. “Yo quiero seguir siendo La Chilindrina”, recordó haberle dicho, a lo que él simplemente respondió: “Pues no”. Finalmente, logró registrar a 'La Chilindrina' a su nombre, acción que no fue bien recibida por su excompañero. “Cuando él supo que iba a registrar, habló con Registros Públicos… pero ya estaba hecho”, expresó.

Encuentro de 'La Chilindrina' y 'Chespirito' en México

Tiempo después del distanciamiento, ambos coincidieron inesperadamente en Miami. María Antonieta lo saludó con cariño y lo invitó a retomar la relación que los unía. “Chespirito, cómo te quiero. ¿Por qué ese distanciamiento?”, le dijo. Él atribuyó el problema a la prensa y le pidió que lo llamara al llegar a México.

Sin embargo, al intentar contactarlo, se topó con una llamada frustrante. Tras esperar más de veinte minutos en línea, la persona que respondió le indicó que “el señor no está” y que no se lo podía pasar. Para ella, ese momento fue devastador. “Me dolió terriblemente, porque yo sabía de dónde venía”, afirmó con pesar.

El recuerdo de 'La Chilindrina' que permanece

A pesar de lo ocurrido, María Antonieta confesó que nunca guardó rencor. “Yo quería que eso se hubiera solucionado… que sigamos siendo amigos para siempre”, expresó.

En reiteradas ocasiones, la actriz ha resaltado que la disputa con Gómez Bolaños nunca fue personal, sino por los derechos del personaje. Sin embargo, el costo emocional fue alto. Aunque ganó la batalla legal en 2013 y se quedó con la titularidad de 'La Chilindrina', nunca pudo recuperar la amistad de quien consideró su amigo por tantos años.