El ícono del rock en español, Beto Cuevas, exvocalista de la legendaria banda chilena La Ley, vuelve al Perú en el marco de su gira internacional ‘Unplugged’. Antes de su concierto en Arequipa (viernes 22 de agosto en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes “Mario Vargas Llosa”) y en Lima (sábado 23 en el Parque de la Exposición), el artista chileno habló con La República sobre su nuevo álbum ‘Beto Cuevas Acústico’, sobre el uso de la tecnología en la música, sobre la polémica entre Perú y Chile por el origen del pisco, entre otros temas.

—¿Qué satisfacciones hasta ahora te ha traído ‘Beto Cuevas Acústico’?

—Es un disco homenaje al famoso ‘La Ley MTV Unplugged’ del 2001. Entonces, como han pasado más de 20 años, sentí la necesidad de volverlo a revisar y plasmar desde mi plataforma como artista independiente. Realmente ha sido un trabajo de amor porque hay mucha dedicación en los arreglos y en todo. Y si bien hay ciertos arreglos que se parecen al disco original de La Ley, hay otras canciones que nunca estuvieron en ese disco y también canciones de mi etapa en solitario. Es un disco bastante dinámico que ha tenido muy buena recepción por parte del público.

—¿Has tenido problemas para interpretar las canciones que grabaste con La Ley?

—No, yo no he tenido ese problema porque las canciones de La Ley las he escrito yo también. Pero en la parte musical, a veces he compartido créditos. Sin embargo, las canciones que uno interpreta en un concierto en vivo generan un derecho que le va a la persona que corresponde. Nosotros no hemos tenido ningún problema, de hecho, mis compañeros de grupo también han tenido sus proyectos musicales y han interpretado canciones de La ley que yo he escrito y yo no me he opuesto a eso porque me parece que ellos tienen tanto derecho como yo de poderlas interpretar.

Beto Cuevas analiza el rock actual

—¿Crees que editar gloriosos álbumes puede ayudar a que el rock pueda estar en palestra de nuevo?

—A mí me encanta el rock y sigo descubriendo nuevas bandas de rock de todo el mundo. Entonces, no es un tema que esté o no en apogeo, ya que hay tantos estilos musicales que siguen existiendo y no están en las primeras listas de popularidad. Me parece que todo depende de las canciones. Si tú tienes buenas canciones, puedes grabar un disco de rock y puede ser muy bien recibido.

—Entonces, ¿qué se tendría que hacer?

—Pienso que en un panorama como el que vivimos hoy en día, donde hay otros tipos de ritmos que son quizás un poquito más repetitivos y sencillos en términos líricos; una buena canción profunda que te llegue al corazón, va a ser siempre bienvenida.

Beto Cuevas es el mítico líder de La Ley, agrupación chilena de rock. Foto: Facebook.

Beto Cuevas no se opone a la inteligencia artificial

—Estamos en una etapa donde la inteligencia artificial ha ganado mucho terreno y varios artistas lo miran con suspicacia, ¿a ti te molesta esta tecnología?

—Pienso que tampoco hay que ponerse en contra porque tiene muchos beneficios. Yo la uso. Ahora estoy escribiendo un libro de cuentos y también escribo mis canciones. Antes buscaba palabras que rimen en Google y me demoraba un poco más. Hoy en día se lo puedo pedir a ChatGPT y me las da inmediatamente. Finalmente, si la usas como un complemento y como un asistente para ayudarte a llegar a tu objetivo, me parece que puede ser muy beneficiosa.

—¿Qué consejos les darías?

—Creo que los artistas no deberían preocuparse demasiado, creo que deberían más bien ocuparse en escribir buenas canciones. Y si necesita de la asistencia de la IA, úsala porque justamente está para eso. No creo que la IA, por ahora, pueda escribir canciones realmente sensibles como lo podemos hacer los seres humanos, porque nosotros tenemos corazón, nosotros vivimos experiencias y nosotros podemos hablar de manera directa acerca de algo que hayamos vivido.

—¿No está al mismo nivel que la mente humana?

—Si bien la inteligencia artificial es muy hábil, simplemente depende de la programación y de lo que va aprendiendo de nosotros. Eso no significa que quizás en unos años más pueda hacer cosas maravillosas. Creo que al día de hoy ya nos demuestra que puede hacer cosas impresionantes. Sin embargo, la sensibilidad humana va a seguir prevaleciendo si se sigue practicando.

Beto Cuevas y su vínculo con el Perú

—Durante todos los años que has visitado nuestro país, ¿has logrado generar vínculos cercanos con artistas peruanos?

—Conozco a mucha gente, desde actores, músicos y escritores. Siempre he tenido un lindo vínculo con la gente de Perú. Para mí no es un tema la tutela del pisco, siempre me preguntan. Tengo buenos amigos peruanos y siempre he tenido una muy buena convivencia y eso se repite en otros países. Soy una persona respetuosa y amistosa.

—¿Tu nacionalidad no te ha impedido el crecimiento de tu carrera en Perú?

—No, afortunadamente. Nuestros países tienen historia, pero nosotros no tenemos por qué separarnos o seguir perpetuando esos lapsos de distancia que existen entre un país y otro por cuestiones históricas. Esa cosa de la territorialidad o de la tutela del pisco es algo que, particularmente, ni tomo, ni me importa. Así que sea lo que digan la mayoría.

—¿Qué es lo que sí importa?

—Para mí, el cuento importante en mi vida es más bien crear puentes para poderme conectar con la gente y lo hago en el escenario, con el público, al igual que en las relaciones humanas con personas de diferentes países.

Beto Cuevas, un artista libre

—Te hemos visto hablar de temas políticos y sociales, ¿es por qué eres un artista independiente o porque te nace hacerlo?

—Siempre me ha nacido dar mi opinión acerca de lo que quiera. Cuando uno da una opinión de manera respetuosa, sin pasar a llevar a nadie o sin aseverar que uno es poseedor de la verdad absoluta; uno puede expresarse, a menos que vivas en un régimen dictatorial donde no tienes derecho a dar tu opinión, pero no es mi caso. Yo vivo libre.

—¿Crees que todos los artistas tienen que tomar postura al tener exposición?

—Es una libertad de cada uno, no hay una obligación de que un artista que canta canciones, tenga a fuerzas que tener que referirse a temas políticos o controversiales. Cada uno tiene derecho a expresar sus ideas como quieran. Algunas personas lo hacen de manera más agresiva y otras personas son más diplomáticas. Creo en la libertad de expresión y en la democracia.

—Como lo hiciste sobre las medidas contra los migrantes en Estados Unidos

—Por supuesto. Si bien es cierto hay un problema con la migración masiva ilegal, de todas maneras vivimos en un mundo unificado donde tenemos que aprender a respetar los derechos humanos, tratar a la gente con dignidad. A nadie le gusta que llegues y no puedas ni siquiera trabajar porque estás con miedo de que te vengan a buscar y que te traten como si fueses un delincuente, no siéndolo.

—Finalmente, ¿un mensaje a los peruanos que irán a tus conciertos de Lima y Arequipa?

—Les mando un abrazo muy grande y les prometo que voy a dejar mi corazón y mi alma en el escenario y darles un show que va a ser único porque cada show que hago es distinto, ninguno es exactamente igual, ni siquiera el mismo orden. Gracias por el apoyo de siempre, vengan con ganas de pasarla bien, vengan en paz, vístanse para la ocasión y nos vemos pronto.