Este domingo 20 de julio, a las 7:00 p. m., América estrena ‘La subasta’, la nueva apuesta familiar que marca el debut de Mateo Garrido Lecca como conductor en señal abierta. Si bien ya había tenido experiencia como animador, pero a nivel corporativo, ser la imagen de un nuevo programa es quizá su mayor desafío. En esta entrevista con La República, el comediante habló de cómo está viviendo esta etapa de su vida, de su referente en la pantalla chica y de su vínculo con Latina tras haber participado en 'El gran chef: famosos'.

Cabe recordar que en su primer programa, Mateo estará acompañado por sus dos madrinas: Verónica Linares y Rebeca Escribens. El objetivo de ‘La subasta’ es acumular la mayor cantidad de premios y alcanzar la gran subasta final, donde las familias o los equipos podrán competir por un premio de S/ 20,000, además de los objetos ganados durante el programa.

La nueva faceta de Mateo Garrido Lecca



—¿Cómo estás viviendo esta nueva experiencia como conductor de televisión en señal abierta?

—Feliz, encantado. Para mí, la conducción es algo que ya he hecho antes en corporativo o en mis shows de stand up, pero hacer tele en América, es un lujazo, así que estoy emocionadísimo.

—¿Tendrás partner?

—No, estoy solo.

—Se rumorea que ibas a conducir con Laura Spoya

—La verdad es que cuando empecé a hablar con el canal para esto, nunca me mencionaron a nadie. Igual, un beso para Laura.

—¿Hubiese preferido tener un partner o estás mejor solo?

—El conductor de este formato no es la estrella. Son las familias, las cajas, los juegos. La estrella es el suspenso. Sin que suene a soberbia, no sé si era tan necesario. Creo con uno que sepa llevar la el ritmo del programa, es suficiente. Creo que dos no hubiesen podido brillar o hubiese sido como un postre de más.

Durante el estreno, las familias competirán por un premio final de S/ 20,000, acumulando objetos a lo largo del programa. Foto: difusión.

—¿Y va a haber invitados famosos?

—Sí, cada familia cuenta con un famoso que nos acompaña, que puedan ser de la tele, artistas, músicos, cantantes, actores, ente de redes sociales, etc.

Mateo Garrido Lecca sigue los pasos de Raúl Romero



—¿Quién es tu referente para esta faceta como conductor de TV?

—Hay muchos, pero para mí el mejor conductor que yo vi en este país es Raúl Romero. Tengo muy presente su rapidez mental, lo carismático que es. Yo cochineo siempre de que soy feo y la gente me ha respondido con ‘ya hacía falta un nuevo feo en la televisión’. Buscaremos no imitar.

—¿El tema del rating es algo que te preocupa?

—No, en lo absoluto. Me preocupa hacer bien mi chamba, divertirme y aportar. Han confiado en mí por lo que buenamente sé hacer o me he formado para hacer. Siento ese respaldo de parte del canal. Me han dicho que quieren que sea yo. No quieren moldearme a una estructura de lo que siempre se ha hecho en televisión tradicionalmente.

—¿Nadie te está presionando?

—Me han dicho: ‘Cholo, si te hemos elegido es porque queremos que seas libre, disfrutes, fluyas y lo que lo pases bien’. No me han hecho sentirme responsable del rating y creo que esa tranquilidad es importante para poder jugar con la gente y hacer un show que sea realmente fresco, nuevo, distinto y para toda la familia.

—Te vemos en mil cosas, ¿cómo haces para recargarte?

—Soy sincero, he tenido una conversación con mi esposa en la que me ha cuadrado porque tengo que dormir más. Vivo a punta de energizante, lo que tengo que cortar ya, pero la emoción de vivir tantas cosas lindas, es la que hace que no pare. Además, he tenido un par de llamadas de atención del cuerpo que me dice que tengo que bajarle un cambio.

Mateo Garrido Lecca y su historia con Latina



—Varios de tus compañeros de ‘El gran chef’ tendrán programas en Latina, ¿el canal no te ofreció nada?

—Yo muy contento por ellos, que les vaya muy bien, agradecido por las oportunidades. A mí nunca me llamaron, a mí me llamaron de América TV siempre. Al final, mientras más programas, producciones nacionales, ficción o lo que fuese se haga en este país, mejor.

—Te hemos visto en el teatro, en la radio y en la TV. ¿Hay algo que no has hecho?

—Tirarme en paracaídas, que es algo que quiero hacer pronto y posiblemente en algún momento escribir mi propia película. Pero eso vendrá después. Por ahora hay que disfrutar cada etapa de lo que se viene dando y no quemarlas, no acelerarlas, disfrutarlas, vivirlas y pasar bien el momento en cada proyecto.

—¿Te animarías hacer una película basada en tu vida?

—No, es ser muy protagonista, muy egocéntrico. Si bien paro escribiendo cosas que me pasan en mis shows de stand-up, hacer una película es como ‘¿quién eres, no? Te has puesto muy arriba’.