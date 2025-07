Josepht Ovalle tiene 24 años y se ha convertido en uno de los principales referentes del folclore peruano en plataformas digitales. Nacido en Lima, pero con raíces profundamente ligadas al altiplano, ha logrado visibilizar la danza tradicional —especialmente el caporal— entre los más jóvenes, combinando tradición con estética contemporánea. Su propuesta no solo es artística, sino también social: busca generar orgullo en lo peruano. Ahora, da un paso más con 'Hanan Pacha', un show multidisciplinario con el que invita al público a reconectarse con su identidad.

Josepht Ovalle regresa a los escenarios con 'Hanan Pacha', una propuesta escénica que fusiona danza, música y actuación. El espectáculo se presenta como una experiencia que busca reconectar al público con sus raíces culturales. Las funciones siguen programadas para los días 25, 27 y 29 de julio en el Centro de Convenciones Maracaná.

'Hanan Pacha'

- ¿Cómo nació la idea de tu evento 'Hanan Pacha'

Nació en un momento complicado de mi vida. Como creador de contenido, estoy muy expuesto al hate y las críticas, y llegó un punto en el que me sentí abrumado. Me dolía que, a pesar de que siempre he trabajado de forma desinteresada para revalorar el folclore y la cultura peruana, muchas personas quisieran manchar mi proyecto.

Decidí alejarme de las redes y viajé a Huanta, Ayacucho, donde vive mi abuela. Ese lugar siempre me ayuda a reconectarme con mis raíces. Comencé a escribir cómo me gustaría que la gente entienda el orgullo que siento de ser peruano. Así, junto con mi director, nació la historia de Hanan Pacha, un viaje emocional que muestra cómo el folclore conecta conmigo y cómo quiero que otros también se sientan orgullosos.

Has recibido críticas en redes sociales. ¿Cómo manejas esos comentarios negativos?

Antes solía responder mucho a las críticas. En ese tiempo, mi contenido era más de baile, pero con el tiempo, y en parte por las críticas, decidí darle un giro más educativo a mis redes. A pesar de eso, era muy sarcástico al responder. Si alguien cuestionaba mi forma de bailar o ejecutar una danza, aclaraba que no soy danzante profesional, no he estudiado danza ni folclore, aunque respeto muchísimo a quienes sí lo han hecho.

¿Sientes que las nuevas generaciones están reconectando con nuestras raíces gracias a creadores como tú?

Siento que el trabajo que vengo realizando, junto a muchos amigos, colegas y artistas del rubro cultural, ha ayudado a formar nuevas figuras públicas relacionadas al folclore, algo que antes no existía con tanta visibilidad. De alguna manera, sí nos hemos convertido en referentes, y eso se ve claramente en el público que asiste a mis shows: muchos jóvenes entre 20 y 30 años que aman el folclore.

¿Qué es "ser peruano" para ti?

Es muy difícil explicar qué significa ser peruano porque es un concepto enorme, lleno de matices. Pero, para mí, especialmente desde la perspectiva del folclore y la danza, ser peruano es estar profundamente arraigado a nuestras raíces y llevarlas con orgullo. Esa mezcla que llevamos en la sangre, esa diversidad cultural que corre por nuestras venas, es lo que representa para mí el ser peruano. Y en mi caso, lo expreso a través de la danza y el arte.

Rumores de Josepth Ovalle con Milena Warthon

Sí, eso del shippeo con Milena pasó hace tiempo. Para mí, Milena es mi mejor amiga, literalmente una de las mejores cosas que me han dado las redes.

¿Qué consejo le darías a los chicos que quieren incursionar en la danza?

Mi consejo sería muy sincero: que se armen de valor. No es fácil, pero si tienes una meta clara, un propósito real, y dejas de enfocarte en lo que está de moda o en lo viral por un momento, y te concentras en tu objetivo, lo vas a lograr. Cuando estás verdaderamente comprometido con tu propósito, nada más importa que llegar a esa meta. Eso es lo que yo he hecho y sigo haciendo.