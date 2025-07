Mónica Adaro es una recordada vedette y bailarina que alcanzó gran popularidad en los años noventa gracias a su participación en el programa cómico ‘Risas y salsa’, así como por sus mediáticos romances con personajes de la farándula. Sin embargo, en busca de nuevos horizontes y oportunidades laborales, decidió radicarse en los Estados Unidos hace ya 27 años, donde se casó y posteriormente se divorció.

En un inicio, trabajó como bailarina en algunos shows para la colonia peruana. Pero con el paso del tiempo, colgó las lentejuelas y dio un giro radical a su vida. Hoy, a sus casi 50 años, Mónica Adaro cuenta con dos profesiones estables en aquel país: organizadora de eventos y asistente de personas con problemas de salud.

No obstante, recientemente sorprendió al confesar que también se ha convertido en bartender, desempeñando las tres labores al mismo tiempo. “Estoy casadisima con el trabajo”, explicó la exvedette al diario Trome, quien actualmente está de visita en Perú.

Los tres trabajos de Mónica Adaro en Estados Unidos

Mónica Adaro reveló los tres trabajos con los que actualmente se gana la vida en los Estados Unidos, dos de los cuales eran hasta ahora desconocidos por el público peruano. La exbailarina explicó en detalle en qué consiste cada uno de ellos.

“En los eventos, por ejemplo, cuando van artistas mexicanos y a veces peruanos, los dueños mismos de los locales que ya me conocen, que soy extrovertida, entonces yo presento a los artistas. Yo no bailo, yo no canto, solamente ‘hola ¿qué tal, ¿cómo están? nos encontramos esta noche aquí, vamos a presentar al artista tal, fuerte aplauso, los recibimos y ya’”, contó Adaro para Trome, agregando que, cuando es necesario, también se encarga de la parte contable.

Por otro lado, también dedica parte de su tiempo a trabajar como asistente de personas con problemas de salud, desempeñándose en un condado de Estados Unidos. “Me encargo de tratar gente que es discapacitada, algunos son mayores y otros solamente son discapacitados. Por ejemplo, a veces no caminan bien, pero es por algún problema de salud, no es gente que esté con un retraso o muletas, silla de ruedas, no”, explicó.

Finalmente, reveló que también trabaja como bartender, siendo la responsable de preparar todo tipo de bebidas alcohólicas durante eventos.

Esposo de Mónica Adaro le fue infiel y tiene un hijo con otra mujer

Mónica Adaro señaló que su ahora exesposo, con quien estuvo casada durante 10 años, le fue infiel y dejó embarazada a otra mujer. La peruana contó que actualmente está en proceso de divorcio tras enterarse de la traición.

“Salió embarazado el hombre. Brutito también, le falló. Si vas a ser infiel, por lo menos un condón, es un dólar. Ahora el hijo le cuesta un montón y el condón era un dólar 99 y la manutención, son de 500 dólares para arriba”, declaró con sarcasmo sobre su expareja, quien es empresario.

A pesar de la infidelidad, Mónica Adaro aseguró que mantiene una buena comunicación con su expareja, ya que ambos son socios en un negocio: tienen dos bares en Estados Unidos.