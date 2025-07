A través de sus historias de Instagram, Romina Gachoy aseguró que posee mensajes y audios que evidencian cómo Angie Jibaja pidió a la abogada de Jean Paul Santa María un pago total de S/250.000, fraccionado en cuotas mensuales de S/3.000, para entregar la tenencia legal de sus hijos. La modelo argentina aseguró que todo está documentado y dispuesto a ser mostrado si fuera necesario.

Además, la uruguaya reveló que Angie Jibaja, quien actualmente reside en Chile practicando la fe de los Testigos de Jehová, también solicita quedar exonerada de cualquier obligación económica por alimentos hacia los dos menores. En la actualidad, los niños viven con su padre, Jean Paul Santa María, bajo el cuidado de él y de Romina Gachoy.

"Así te mates mandándonos mensajes o audios diciendo que no querés dinero y haciendo el papel de víctima, como siempre para manipular tenemos mensajes, audios y la grabación de tu llamada diciéndole a nuestra abogada tus verdaderas intenciones", se lee en el mensaje que dejó Romina Gachoy.

Mensaje de Romina Gachoy. Foto: captura/Instagram/rominagachoy

Romina Gachoy las exigencias de Angie Jibaja para ceder la custodia de sus hijos

Luego de presentarse en el programa ‘Magaly TV, la firme’ para mostrar los polémicos mensajes que Angie Jibaja le envió a su hijo, Romina Gachoy utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje sobre el conflicto legal por la custodia de los pequeños. Según la modelo argentina, la exchica reality habría puesto condiciones específicas para firmar la tenencia, las cuales dejó expuestas públicamente.

"Quieres que te paguemos 3.000 soles mensuales hasta cubrir el monto de 250.000 soles y que aceptas darnos la tenencia a cambio de que te firmemos un documento en el que quedas libre de asumir alimentos por nuestros hijos de por vida. Además, en un momento de la conversación le quisiste pedir que te paguemos aparte 1.000 soles mensuales más para tus gastos", afirmó Romina, detallando punto por punto lo que Angie Jibaja habría solicitado a la abogada encargada del proceso.

La pareja de Jean Paul Santa María también reveló que, pese a no estar obligados moral ni legalmente, habían accedido a esas demandas para lograr la conciliación: "Te habíamos aceptado los dos primeros puntos a pesar de que no deberíamos y no te corresponde moralmente porque somos nosotros quienes asumimos solos por los chicos desde hace más de 5 años y así será siempre. Además, de eso te aceptamos darte visitas siempre y cuando ellos quisieran y mostraras que estabas sana", reveló.

Sin embargo, la cantante uruguaya explicó que todo se vino abajo tras un grave episodio: "Esa era la conciliación que íbamos a firmar hasta que se te ocurrió mandarle esos disparates a nuestro hijo y hasta amenazándolo, diciéndole que si su papá no te daba el dinero se iba a ir preso, evidenciando que definitivamente no te importa nadie y no estás bien, provocando con eso un daño psicológico en nuestro hijo", concluyó con firmeza.