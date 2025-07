El estado emocional de Angie Jibaja volvió a encender las alarmas tras la difusión de un fuerte audio durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', el pasado domingo 14 de julio. La modelo uruguaya Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, acudió al programa para compartir lo sucedido, donde se evidenciaría el delicado estado mental de la exchica reality.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Gachoy aseguró que el mensaje fue enviado por Jibaja a uno de sus hijos, lo que motivó a la familia a tomar medidas de protección. El contenido del audio fue descrito como confuso, con frases que reflejarían episodios de paranoia y crisis emocional. “Camina bajo las sombras” y “tengan cuidado con el fuego” son algunas de las expresiones que se escuchan, según relató Romina.

Romina Gachoy revela que Angie Jibaja no se encuentra en condiciones para ver a sus hijos

Romina Gachoy explicó que el mensaje de voz fue recibido recientemente y que su contenido encendió las alarmas dentro del entorno familiar. En conversación con 'Magaly TV, la firme', la modelo uruguaya afirmó que Angie Jibaja no estaría en condiciones de mantener contacto con los menores debido a su comportamiento errático. “Estas palabras no son normales. No es la Angie que todos conocimos. Hay frases que solo se dicen cuando se está bajo algún efecto alterado”, señaló Gachoy.

Según la pareja de Jean Paul Santa María, el tratamiento ambulatorio que venía recibiendo la exmodelo no habría surtido el efecto esperado. A pesar de algunos progresos iniciales, Angie Jibaja seguiría enfrentando una lucha constante con su salud emocional. “Parece atrapada en un círculo que no puede romper”, comentó la también influencer.

La madre de Angie Jibaja pidió distancia entre sus nietos y la modelo

Durante la misma emisión, Gachoy compartió una conversación privada que sostuvo con la madre de Angie. La señora reconoció que su hija había sufrido una crisis de pánico severa que requirió atención de urgencia. "Empezó a gritar como loca y se le tuvo que llevar de urgencia", habría declarado.

Romina agregó que la madre de Angie fue quien le sugirió que mantuviera alejados a los niños de cualquier encuentro con su hija, ya que su comportamiento podría afectarlos emocionalmente. “Ay Dios mío, Romina. ¿Qué voy a hacer?”, habría exclamado la progenitora de la modelo, mostrando su desesperación ante la situación.