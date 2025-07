Juan Ichazo, expareja de Johanna Cubillas y actual saliente de Macarena Vélez, sorprendió con una polémica respuesta al ser consultado sobre si tendría una relación con una mujer que ya tiene hijos. “¡Me muero!”, fue su primera reacción, una expresión que no pasó desapercibida para la conductora Ethel Pozo, quien lo confrontó, en pleno programa de 'América hoy', con una frase contundente: “Pero sí, Macarena te aceptó a ti con hijos”.

El debate se encendió aún más cuando el argentino, sin rodeos, afirmó: “Creo que no podría, me da pereza, como dicen acá. No sé. No, no me gustaría. No es algo que buscaría, que quisiera, pero bueno”. La respuesta generó diversas reacciones en el set, sobre todo considerando que actualmente la pareja de Macarena Vélez mantiene una relación con alguien que tuvo sus propias reservas respecto al tema.

El comentario de Juan Ichazo se produjo en un bloque dedicado a debatir sobre las relaciones con personas que ya tienen hijos, tema que suele generar opiniones divididas. Según explicó el argentino, no se ve en una relación con una madre soltera porque, a su juicio, no sería algo que desearía buscar.

Esta afirmación encendió las alertas en el set, y fue Ethel Pozo quien intervino sin filtros. Al recordar que el propio Ichazo es padre y que su pareja actual lo aceptó con hijos.

Por su parte, Macarena Vélez decidió pronunciarse sobre el tema y fue honesta al confesar que ella también tuvo prejuicios similares en el pasado. “Yo antes decía un rotundo no… pero luego conocí a Juan, le di una oportunidad y cambié de opinión”, comentó la modelo, dando a entender que las personas pueden modificar sus posturas cuando hay un verdadero vínculo emocional de por medio.

Durante el segmento también intervino una psicóloga invitada, quien explicó los factores que muchas veces influyen en este tipo de decisiones. “A veces cómo queda la relación con la mamá o el papá de esos niños es un factor, pero también lo es la madurez que tiene la persona, porque una pareja con hijos jamás te va a dar su 100%”, afirmó.