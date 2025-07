Después de 15 años alejado de la pantalla peruana, Jaime Bayly confirmó que volverá a la conducción de ‘El Francotirador’, el programa de entrevistas políticas que marcó una época en Latina. En conversación con el programa de Magaly Medina, el escritor aseguró que su retorno será antes de las elecciones presidenciales de 2026, coincidiendo con un momento clave en el panorama político nacional.

El popular 'Niño terrible' reveló que recuperó los derechos de la marca ‘El Francotirador’, luego de una disputa legal con el canal, tras presentar una solicitud en 2021 ante Indecopi. Durante la presentación de su libro La noche es virgen en la Feria del Libro de Lima, el novelista explicó que la resolución favorable le permitirá relanzar el programa con total libertad.

"Yo tengo la marca y podría ser en febrero, en marzo, antes de las elecciones. Era un error que me pelearan la marca. No tendría sentido, es un programa que fundamos nosotros y que está asociado a mí para bien o para mal. Pero si hacemos 'El Francotirado' el próximo año tiene que ser acá. Esto de vía satélite que yo en Miami, el candidato acá, eso no funciona. Tengo que venir", aseguró el escritor.

Jaime Bayly alista el regreso de 'El Francotirador' antes de las elecciones 2026

Jaime Bayly adelantó que está abierto a llevar su programa ‘El Francotirador’ a algún canal de televisión, aunque por ahora no tiene propuestas concretas. “Voy a tratar de mantener una posición de 'francotirador', distante de todos”, afirmó el escritor, quien aseguró que su retorno no dependerá de alianzas políticas ni mediáticas.

El conductor también comentó que su nueva etapa incluirá una variedad de invitados, incluso figuras del espectáculo que ahora incursionan en la política. “Ahora hay personajes faranduleros muy metidos en la política. Mira a Álvarez, mira a Butters, entre otros. Los dos me gustan, a los dos les tengo cariño. Carlos es más risueño, más volcado al humor. Philip es un poco más predicador, pero los dos son buenos”, expresó Bayly.