Vargas Llosa, Italia, Leoncio Bueno y Nicomedes Santa Cruz en la FIL de Lima 2025

El pasado miércoles 26, en la Biblioteca Nacional del Perú, se llevó a cabo la conferencia de prensa organizada por la Cámara Peruana del Libro, en la que se dio detalles de lo que será la próxima Feria Internacional del Libro de Lima, la cual se llevará a cabo del 18 de julio al 6 de agosto, en el parque Próceres de la Independencia del distrito de Jesús María. Bajo todo punto, y sin exageración alguna, la FIL es el evento cultural más importante del año.

De lo que se dijo, hay que destacar la participación de Massimiliano Mazzanti, embajador de Italia (país invitado de la FIL) en Perú, quien subrayó los lazos históricos y culturales que comparten ambos países. Del mismo modo, destaquemos la apuesta por la cultura que viene mostrando la Municipalidad de Jesús María. El alcalde Jesús Gálvez, mostró su satisfacción, ya que su distrito será sede de este evento cultural, algo que tendríamos que reconocer porque al término de la edición de 2024 ya se consideraba un hecho que la FIL no iba a volver a instalarse en el referido parque, que por insistencia se ha convertido en el espacio natural de la FIL. Si la FIL de Lima es exitosa (lo es a nivel comercial: el año pasado recaudó 20 millones de soles, a saber), se debe a su ubicación.

Lo que se enunció en la conferencia, en cuanto a las actividades, es solo un puñado. Habrá más de mil actividades culturales en donde la literatura no será la única protagonista. En realidad, lo literario sirve para darle lustre al propósito comercial de la FIL. La venta de libros no literarios, aplasta a los que sí lo son (salvo no pocas excepciones). Esta es una verdad, y quien lo dice fue librero y sabe de la dinámica de una feria de libro, que no debería causar ninguna incomodidad.

Así como el protagonista de la FIL 2024 fue Julio Ramón Ribeyro (¿volverá el stand homónimo?), este año lo será, y ojalá pegue más de lo que se supone va a pegar, la instalación de Pepe Corzo, El método Vargas Llosa. Espero estar equivocado con la impresión, pero en un mundo sometido a la velocidad de las redes y la supremacía del mal gusto, nos estamos olvidando de factores importantes. Si hay un tiempo para discutir, releer y descubrir a Mario Vargas Llosa, quien falleció hace poco nomás, el domingo 13 de abril, es precisamente este. Está cantado: Mario Vargas Llosa será uno de los autores más vendidos de esta edición ferial.

Conferencia de prensa. Foto: Difusión.

El poeta Leoncio Bueno Barrantes, de 105 años de edad, será el autor homenajeado de la FIL 2025. Este reconocimiento es todo un acierto. Aparte de ser un destacado poeta (autor de Rebuzno propio. La dicha de los dinamiteros de 1976), Leoncio Bueno es una figura de las luchas sociales de nuestro país y asimismo un artista polifacético. Por ejemplo, fue actor. Participó en la película Fitzcarraldo (1982) de Werner Herzog, aunque yo lo recuerdo más por el cortometraje “La gringa de La Herradura” (1984) de Rodolfo Pereira. Los que quieran saber más de este poeta, les sugiero el cortometraje 100 años de Leoncio Bueno (2020) de Javier Corcuera. Está disponible en YouTube.

Una de las faltas que tuvo el circuito cultural peruano el año pasado, fue no haber estado a la altura del poeta Carlos Germán Belli, quien en agosto falleció a los 97 años. En La República dimos cuenta de su partida, pero más allá de notas informativas, no hubo homenaje o evento por parte de quienes decían admirarlo. La FIL 2025 le rendirá un homenaje póstumo. La FIL 2025 no se queda atrás y se une a las celebraciones de los 100 años del nacimiento de Nicomedes Santa Cruz. Por lo dicho, esta FIL tiene la marca de agua de la poesía.

Javier Cercas, Rosa Montero, Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Ray Lóriga, Guillermo Arriaga, Dario Voltolini, Eva Montanari, Marino Bartoletti y Mario Calabresi son algunos de los invitados internacionales y por el lado peruano estarán Jaime Bayly, César Hildebrandt, Salvador del Solar, Raúl Tola, Francisco Lombardi, entre otros. (Como se dijo líneas atrás, esto es solo un puñado).

La FIL, desde que tengo conocimiento de ella, nunca ha dejado contenta a los lectores (siempre faltará algo). Pero si un detalle tenemos que reconocer al presidente de la CPL, Ricardo Muguerza, es haber instaurado el sentido común en la dinámica de la feria. Bajo su gestión, la FIL se ve ordenada. Muguerza conoce el sector del libro porque es librero y el orden es clave en este tipo de eventos. Ahí está el secreto del éxito comercial. La FIL tiene un público fiel que no necesariamente se guía por lo que aparece en la parrilla promocional.

En los tramos finales de la conferencia, Muguerza dijo que ya estaban trabajando en la FIL de 2026. Una tarea por cumplir, tanto para Muguerza y Melissa Pérez García, directora cultural de la CPL, es traer a uno o a dos pesos pesados de la literatura mundial. Se puede porque ya se hizo en anteriores gestiones.

(Informes: aquí).