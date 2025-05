Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad' el pasado 4 de mayo, Patricio Suárez - Vértiz sorprendió al público al relatar un episodio personal vinculado a la polémica entre Jaime Bayly y Diego Bertie. El músico nacional confesó que reclamó directamente al periodista por revelar públicamente la orientación sexual del fallecido actor, en un contexto que consideró inadecuado y doloroso para su entorno familiar.

El también hermano del recordado Pedro Suárez - Vértiz recalcó que su molestia no tenía relación con la identidad sexual de Bertie, sino con la forma en la que Bayly expuso esa parte de su vida privada cuando aún estaba presente su hija, una menor de edad que merecía, según sus palabras, respeto y protección.

La molestia de Patricio Suárez - Vértiz contra Jaime Bayly

En su conversación con Beto Ortiz, Patricio Suárez - Vértiz en 'El valor de la verdad' narró que, al enterarse de cómo Jaime Bayly abordó la vida personal de Diego Bertie en televisión y en sus publicaciones, sintió la necesidad de reclamarle directamente. “Si Diego está solo, sí, sácalo del clóset, no hay ningún problema... pero Diego tenía una esposa, se había separado, y tenía una hija. Y yo siempre he dicho una cosa: con los niños no te metas”, afirmó con firmeza.

El cantante destacó que, aunque la orientación de Bertie era algo comentado en ciertos círculos, la manera escandalosa en que fue expuesta públicamente generó daño innecesario, sobre todo por la presencia de una niña involucrada. Esta crítica no apuntó a la verdad revelada, sino al momento y forma en que se produjo, lo cual generó una profunda incomodidad en Suárez - Vértiz, quien insistió en que el respeto por los hijos debe ser una prioridad en cualquier situación mediática.

“Jaime va a decir ‘bueno, disculpen, así soy yo, y así es él, está bien’, pero yo creo que donde hay niños no. Donde hay niños no (...) creo que hay que respetar cuando el gay quiere salir fuera del clóset, ¿no? No tienes por qué obligarlo”, expresó.

La primera vez que Jaime Bayly habló de su romance con Diego Bertie

Corría el año 2005 y uno de los rumores de pasillo más fuertes en la farándula peruana era un presunto romance entre Jaime Bayly y Diego Bertie. El escritor y el actor, como los llamó el novelista en un libro futuro. Ambos habían estado bajo la mirada pública por varios años y, finalmente, el 'Niño terrible' no tuvo reparos en confesar abiertamente su relación y, a su vez, revelar la orientación sexual del galán de telenovelas.

“Diego Bertie me ha gustado, sí. Tuvimos una historia muy bonita. Sí, (sé que se ha divorciado). Espero que esté bien, contento, lo recuerdo con cariño. Yo sí creo que Diego Bertie siempre me va a gustar, nunca digas nunca. Pero yo ya estoy viejito, no creo que le interese tener un revolcón conmigo”, expresó Bayly en entrevista con Magaly Medina.

Por aquellos años, el Perú entero sabía la orientación de Jaime Bayly por sus propias declaraciones, sin embargo, fue una sorpresa total la revelación sobre Diego Bertie. Tras estas polémicas declaraciones del escritor, hubo un distanciamiento entre ambos, el cual, se hizo más evidente con una columna de Bayly el 2007 en el diario Correo. El 2022, también en entrevista con la popular 'Urraca', el actor de 'De vuelta al barrio' confirmó su amorío con el columnista.