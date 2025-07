Durante la reciente emisión de su programa, Magaly Medina se refirió a la denuncia que hizo Mario Irivarren, quien afirmó en el podcast 'Good Time' haber sido víctima de “reglaje y hostigamiento” el pasado 15 de julio. Según contó el chico reality, un vehículo con dos sujetos lo siguió por varios minutos, lo que generó su decisión de perseguirlos hasta La Victoria.

Sin embargo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' desmintió cualquier vínculo con los implicados y criticó duramente su actitud. “Qué matoncito se le vio y qué poco control de sus emociones. Que no se haga el tonto Mario Irivarren”, expresó Magaly, aclarando que los sujetos en cuestión no pertenecen a su equipo periodístico.

Magaly explota contra Mario Irivarren tras confesar que sufrió 'reglaje'

La conductora de televisión le recordó a Mario Irivarren su pasado ampay con su expareja Onelia Molina, cuando pasaron la noche juntos en su casa, para justificar el trabajo de los paparazis: "No confundas a los 'paparazis' de un programa, que no es el mío, por cierto, no sé de qué canal son, no sabemos de qué programa de espectáculo son, pero es algo que todos sabemos que existe. Cómo crees que nosotros te hemos visto que pasas la noche con Onelia Molina"

"Pero tú sabes que son reporteros, pero quieres hacer predominio de tu poder, 'yo soy Mario Irivarren y no quiero que esten allí, no quiero que me graben', entonces vete de la televisión, deja 'Esto es guerra', donde todos los días juegas con la telenovela de tu vida privada, pero no estés haciendo un tremendo papelón", le dejó en claro Magaly.