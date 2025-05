Jaime Bayly 'saca pecho' por la nacionalidad peruana del nuevo papa León XIV, Robert Prevost: "Intervención de los dioses"

La elección del cardenal Robert Prevost como el nuevo líder de la Iglesia Católica, bajo el nombre de papa León XIV, ha generado reacciones en todo el mundo. Sin embargo, en el Perú el impacto fue aún mayor debido a que el pontífice tiene la nacionalidad peruana, lo que fue destacado con gran entusiasmo por el periodista Jaime Bayly, quien no dudó en compartir su emoción y orgullo a través de su canal de YouTube.

Robert Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, fue elegido como sucesor del papa Francisco tras su fallecimiento a los 88 años, el pasado 21 de abril. Aunque su origen es estadounidense, el ahora papa León XIV se nacionalizó peruano en 2015, luego de casi 40 años de servicio pastoral en el país sudamericano.

Jaime Bayly orgulloso por el nuevo papa Robert Prevost, nacionalizado peruano

En su reciente video, Jaime Bayly mostró su emoción al referirse al nuevo pontífice: “Aquí en casa estamos felices e incrédulos porque el nuevo papa es peruano. Y no es broma”, afirmó. El periodista recordó que su madre, desde su niñez, le expresaba el deseo de ver a un papa de origen peruano. “Ella me decía que yo sería ese papa. No pudo ser, soy demasiado vicioso e imperfecto, pero ahora tenemos un papa peruano”, comentó con su característico humor.

El periodista destacó el valor del gesto de Robert Prevost al optar por la nacionalidad peruana, subrayando que se trata de una decisión voluntaria: “Es estadounidense porque nació en Estados Unidos, cosa que no eligió, pero es peruano porque eligió ser peruano. Lo primero no lo eligió, fue un designio del azar, una intervención de los dioses. Pero el nuevo papa elige, hace diez años, en 2015, hacerse peruano, explicó.

El comunicador también reflexionó sobre lo que representa este hecho para el sentimiento nacional. “Los peruanos estamos acostumbrados a perder. Ser peruano educa en la humildad. Es muy raro que un peruano sienta esta alegría tan profunda”, dijo conmovido. “Qué maravilla, qué profunda alegría. El papa es peruano, joder”, concluyó, dejando clara la emoción que lo embarga.