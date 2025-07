Romina Gachoy, la modelo uruguaya pareja de Jean Paul Santa María, sorprendió al revelar detalles muy personales sobre su relación con los hijos de Angie Jibaja, su pareja anterior. En una reciente entrevista en el programa 'Amor y fuego', Gachoy relató cómo, a lo largo de los años, ha asumido el rol de madre para los pequeños, quienes la llaman "mamá", a pesar de que ella siempre ha dejado claro que no busca reemplazar a la madre biológica.

En un emotivo testimonio, Gachoy explicó la razón detrás de este gesto afectivo por parte de los niños. "Un día, la nena me dijo 'mami', me quedé en shock porque no sabía cómo reaccionar", confesó la modelo. A pesar de la sorpresa inicial, Romina dialogó con los niños y con una psicóloga para explicarles que ella está feliz de ser llamada así, pero sin perder de vista que ellos tienen una madre biológica a quien deben respetar.

Los hijos de Angie Jibaja le dicen "mamá" a Romina Gachoy

La relación de Romina con los hijos de Angie Jibaja comenzó hace varios años, cuando los pequeños llegaron a la casa de Romina y Jean Paul Santa María siendo aún muy pequeños. Según Gachoy, los niños siempre han sido conscientes de quién es su madre biológica, pero el cariño y la cercanía que Romina ha demostrado hacia ellos han forjado un vínculo tan fuerte que los chicos comenzaron a llamarla "mamá".

La modelo relató que, al principio, este hecho le causó mucha incertidumbre, pero fue con el tiempo y con el apoyo de una psicóloga que entendió que este tipo de afecto no era un intento de reemplazar a nadie, sino una muestra de confianza por parte de los niños. Romina aclaró que su intención nunca fue "ocupar el lugar de nadie", sino más bien apoyar a los pequeños en su crecimiento y bienestar, sin interferir en la relación con su madre biológica, Angie Jibaja.

“Había que explicarles quién es su mamá, pero acepté el rol que ellos me dieron”, explicó Romina, quien también dejó claro que, a pesar de este vínculo cercano, siempre ha procurado que los niños mantengan una relación saludable con Angie Jibaja, sin que la situación genere conflictos.

El juicio de alimentos entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María sigue vigente

En su intervención en 'Amor y Fuego', Romina Gachoy también habló sobre el complicado tema legal que involucra a la madre biológica de los niños, Angie Jibaja. A pesar de que Romina y Jean Paul Santa María han asumido la responsabilidad económica de los hijos de Jibaja durante más de seis años, el juicio de alimentos que la exchica reality mantiene contra Santa María desde 2015 sigue en pie.

Romina compartió con los conductores del programa que, a pesar de que ellos se encargan de los gastos y el bienestar de los menores, Angie Jibaja insiste en que se le pague una pensión alimenticia. "Nosotros asumimos todo económicamente, pero ella quiere ese dinero y no quiere asumir nada", reveló la modelo.

Romina Gachoy muestra su apoyo a la recuperación de Angie Jibaja

Además de hablar sobre la relación con los hijos de Angie Jibaja y el juicio de alimentos, Romina también mencionó los esfuerzos de Jibaja por mejorar su vida personal. Gachoy expresó que, al ver que Angie había logrado sacar adelante su emprendimiento de ropa y había comenzado una nueva etapa como Testigo de Jehová, sintió una gran satisfacción.

"Sentí una gran alegría por ella y por los chicos, porque ya son años esperando a ver cuándo se le ve recuperada", dijo Romina, refiriéndose a los esfuerzos de Angie por retomar el control de su vida tras varias dificultades personales. A pesar de las tensiones familiares y legales, Romina mostró su apoyo a los avances de Angie y su esperanza de que los niños puedan reencontrarse pronto con su madre, siempre y cuando ella se encuentre en condiciones saludables.