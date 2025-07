Arturo Manuel Fernández Ocampo, más conocido en el mundo del streaming como 'Neutro', se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado públicamente por la madre de Daniel Díaz, joven de 20 años que terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de participar en el evento de boxeo 'El rey de las calles 2' organizada por el influencer peruano. Según detalló la progenitora del afectado en una entrevista con Magaly Medina, su hijo no recibió ayuda inmediata, pues la organización no contaba con paramédicos y estuvo en el suelo cerca de 40 minutos.

"A mí me llamó el paramédico de Samu diciéndome que mi hijo estaba convulsionando. Las personas que estaban ahí me han contado que no había paramédico, ni siquiera alcohol, ni primeros auxilios. Mi hijo ha estado tirado 40 minutos", señaló. Ante estas graves acusaciones, ahora la familia del joven afectado estaría siendo amenazados por amigos del streamer 'Neutro' y temen represalias en su contra.

Familiares del joven en UCI estarían siendo amenazados por amigos del streamer 'Neutro'

En la emisión del 15 de julio del programa 'Magaly TV, la firme', la conductora del espectáculo revelo qué, tras la denuncia pública contra 'Neutro' por los daños colaterales en la salud del joven Daniel Díaz, los familiares del afectado estarían recibiendo mensajes de amenazas por parte de allegados al streamer peruano. Así lo habrían informado a uno de sus reporteros, motivo por el cual han evitado brindar más declaraciones por temor a represalias.

"Ellos han decidido no hablar. Le dijeron a mi reportero que a través de los amigos (del streamer) han recibido amenazas muy serias y que a ellos los mantiene en un estado de preocupación. Están bastante asustados los padres de este chico", explicó Magaly Medina.

Streamer 'Neutro' no se ha hecho responsable por estado de salud de joven que asistió a su evento en Ate

Pese a los daños causados durante el evento de boxeo organizado por 'Neutro', el influencer peruano no se ha hecho responsable por los gastos médicos de Daniel Díaz. Asimismo, el padre del joven en UCI, explicó que, aunque inicialmente representantes del creador de contenido ofrecieron un pago de S/10.000 para cubrir la atención en la clínica, se retiraron al enterarse de que el monto real ascendía a S/35.000