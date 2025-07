Mario Irivarren contó los momentos de terror que vivió la noche del 15 de julio. Según relató durante el streaming de 'Good Time', un auto Hyundai plomo con lunas polarizadas comenzó a seguirlo de manera sospechosa. A bordo del vehículo se encontraban dos sujetos quienes, al ver que el participante de 'Esto es guerra' bajó a enfrentarlos, se cubrieron el rostro para evitar ser grabados. Tras alertar a la policía y ver qué carro huía del lugar, el chico reality decidió seguirlos.

"Me di una vuelta, esperé un rato y el carro seguía ahí. El auto estaba haciéndome un reglaje. A mí me da miedo, por sí, me graban (los programas) pero ya una vez me han asaltado y me 'encañonaron' (...) Me envalentoné. Intenté ver por la ventana (del auto) y cuando alumbro por el parabrisas veo dos sujetos tapándose la cara con sus poleras. Tomé fotos y llamé a la policía. Regresé a mi carro y empiezan a retroceder y embalan. Para mí son delincuentes, me siguen hasta la puerta de mi casa. Los he correteado hasta La Victoria", comentó Mario Irivarren.

Mario Irivarren tomará medidas legales tras el incidente

Tras el incidente, el conductor de 'Good Time' anunció que tomará represalias contra ambos sujetos y el propietario del auto, ya que este estaría registrado a nombre de una tercera persona, según la información brindada durante el streaming. Además, expresó sentirse inseguro en las calles tras este episodio y el incidente similar que vivió hace algunos años donde sufrió un asalto a mano armada.

"Lo que están haciendo es un delito. El que huye es porque sabe que está cometiendo un delito. Hoy día voy a ir a la comisaría y voy a denunciar a cada vehículo por marcaje, reglaje y hostigamiento. Uno ya está asustado. ¿Qué tengo que esperar? Que esta vez me toque otro delincuente y que yo piense que es una cámara y esta vez sí me meta un balazo", explicó.